¿Danna y Belinda copiaron una canción de Paulina Rubio? Así surgió la polémica

El estreno de “Dolce Vita”, colaboración entre Danna y Belinda, no solo generó comentarios por reunir a dos de las figuras femeninas más conocidas del pop mexicano. Desde su lanzamiento, el pasado 27 de agosto de 2026, el tema también provocó una comparación con el estilo de Paulina Rubio.

En redes sociales, algunos usuarios señalaron posibles similitudes entre la nueva canción y “Sexy Dance”, uno de los temas asociados con la trayectoria de “La Chica Dorada”. La conversación se ha centrado principalmente en determinados elementos musicales y en la estética que acompaña al sencillo.

Foto: Instagram paulinarubio

¿Qué encontraron parecido entre ‘Dolce Vita’ y las canciones de Paulina Rubio?

Las comparaciones surgieron principalmente por algunos fragmentos de la canción, especialmente hacia el final y en los puentes rítmicos.

Algunos oyentes consideran que la estructura de los coros, además de los susurros y las frases interpretadas de manera semihablada, evocan ciertos recursos que Paulina Rubio utilizó durante una etapa importante de su carrera.

Sin embargo, las opiniones no son unánimes. Mientras algunos internautas consideran que existen demasiadas coincidencias, otros creen que se trata de elementos habituales dentro del pop electrónico y que la canción simplemente retoma sonidos característicos de una época.

Foto: Captura de video Dolce Vita Especial

¿El videoclip también recuerda a la época de Paulina Rubio?

La discusión no se limita a la música. El videoclip de “Dolce Vita” también fue comparado con producciones de Paulina Rubio por su propuesta visual.

El audiovisual apuesta por una ambientación relacionada con el verano, el lujo y los viajes, con escenarios que incluyen hoteles, bebidas, moda y paisajes que evocan destinos mediterráneos.

Estos elementos hicieron que algunos usuarios encontraran semejanzas con videos como “Sexy Dance” y “Y yo sigo aquí”, aunque también hay quienes interpretan esta estética como un guiño a la época dorada del pop mexicano de los años 2000.

¿‘Dolce Vita’ es un plagio o un homenaje?

La comparación abrió un debate entre los seguidores de las tres artistas. Una parte del público considera que Danna y Belinda retomaron demasiados elementos relacionados con Paulina Rubio, mientras que otros defienden la propuesta y la interpretan como una posible referencia a una generación que marcó al pop mexicano.

Además, el concepto musical de Danna para su EP ‘Wet Dreams’ tiene influencias del Eurodance y el pop clásico, por lo que la presencia de sonidos asociados con décadas anteriores forma parte de la propuesta artística.

Hasta el momento, Danna, Belinda y Paulina Rubio no han anunciado acciones legales ni han confirmado públicamente que exista un conflicto por derechos de autor relacionado con “Dolce Vita”.

¿Qué significa ‘Dolce Vita’ para Danna y Belinda?

Más allá de las comparaciones, la colaboración tiene un significado especial para ambas cantantes, ya que representa una amistad que busca dejar atrás la supuesta rivalidad que durante años fue alimentada por la industria del entretenimiento.

Danna ha explicado que la canción nació con la idea de contar con Belinda. Incluso, la cantante la describió como su máximo “wet dream” musical, una expresión relacionada con el concepto de su proyecto.

Belinda y Danna estrenaron su nueva canción Dolce Vita Especial

La colaboración comenzó a tomar forma a través de mensajes de WhatsApp y posteriormente ambas trabajaron en la grabación en España. La producción estuvo a cargo de Alex Hoyer y Danna.

¿De qué trata la canción ‘Dolce Vita’?

Musicalmente, el sencillo se mueve dentro del pop electrónico, con influencias del Italo Disco y una propuesta pensada para las pistas de baile.

La letra aborda temas como el deseo, la sensualidad y el disfrute del presente. El propio título, tomado de la expresión italiana “dolce vita”, funciona como una referencia a una vida placentera, sofisticada y alejada de las preocupaciones.

Uno de los versos de la canción dice: “Tú y yo cerquita, plan favorito”, una frase que resume parte de la temática romántica del tema.

¿Cómo es el videoclip de ‘Dolce Vita’?

El video musical fue dirigido por Aerin Moreno, mientras que Danna participó en la producción creativa.

Aunque inicialmente se contemplaba grabar algunas escenas en Italia, finalmente la producción se trasladó a una hacienda de Morelos, México, debido a cuestiones de agenda.

La propuesta visual gira alrededor del glamour, el verano y los viajes, mientras que el vestuario elegido con participación de Belinda busca reforzar la personalidad de ambas intérpretes.

Más allá de las comparaciones que surgieron en redes sociales, el videoclip intenta transmitir una imagen de amistad, libertad y complicidad entre mujeres, alejándose de la narrativa de competencia que durante años rodeó a Danna y Belinda.