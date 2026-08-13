Selena Gomez y su madre son demandadas por presunto fraude en startup de salud mental

Selena Gomez y su madre, Mandy Teefey, enfrentan una demanda por presunto fraude relacionada con Wondermind, la startup de salud mental que cofundaron junto con Daniella Pierson.

De acuerdo con documentos judiciales revisados por medios estadounidenses, inversionistas de la compañía acusan a Gomez, Teefey, Pierson y Wondermind de haber presentado información falsa o engañosa sobre la empresa para conseguir inversión en 2022.

La demanda fue presentada en una corte federal de Delaware por dos entidades inversionistas, que aseguran haber aportado cerca de 1.2 millones de dólares a Wondermind bajo la idea de que la empresa tenía la infraestructura, el liderazgo y las alianzas necesarias para convertirse en una plataforma rentable de salud mental y bienestar.

Hasta el momento, Selena Gomez no ha emitido una respuesta pública a las acusaciones.

Selena Gomez Especial

¿De qué acusan a Selena Gomez y Mandy Teefey?

Según la demanda, los inversionistas aseguran que fueron convencidos de invertir en Wondermind con promesas que, presuntamente, no se cumplieron.

Entre las acusaciones principales está que Selena Gomez habría sido presentada como una figura que participaría activamente en el desarrollo de la compañía como responsable de marketing. Sin embargo, los demandantes alegan que la cantante y actriz no cumplió con esas obligaciones.

También afirman que se les dijo que Daniella Pierson ya había conseguido acuerdos de colaboración con empleadores institucionales como JPMorgan y Fidelity, pero que esas alianzas presuntamente no existían.

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Los inversionistas sostienen además que se les habló de distintas iniciativas generadoras de ingresos que nunca se materializaron.

Wondermind, la startup de salud mental de Selena Gomez

Wondermind fue lanzada como una plataforma enfocada en salud mental y bienestar. Su propuesta buscaba construir una comunidad alrededor de contenidos, herramientas y recursos para hablar de salud emocional y “fitness mental”.

La empresa fue cofundada por Selena Gomez, Mandy Teefey y Daniella Pierson. En 2022, Wondermind levantó 5 millones de dólares en una ronda de inversión valuada en 100 millones de dólares, según reportes de Forbes.

Sin embargo, en 2025 comenzaron a publicarse reportes sobre problemas financieros y operativos dentro de la compañía. Forbes informó que Wondermind enfrentó dificultades para pagar a empleados, freelancers y proveedores, además de realizar despidos que dejaron a la empresa con un equipo reducido.

Inversionistas aseguran que desconocían problemas internos

La demanda sostiene que los inversionistas no supieron de la supuesta crisis interna de Wondermind hasta la publicación de reportes periodísticos en 2025.

De acuerdo con los demandantes, mientras la empresa enfrentaba problemas operativos y financieros, ninguno de sus fundadores, directivos o consejeros les informó sobre la gravedad de la situación.

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También alegan que desconocían la salida de Daniella Pierson de la compañía en enero de 2023, así como los conflictos internos que, según la demanda, dejaron un vacío de liderazgo dentro de Wondermind.

Los inversionistas afirman que entre 2022 y 2025 solicitaron información actualizada sobre la empresa, pero que las respuestas de Teefey y Pierson habrían ocultado los problemas reales de la compañía.

Acusaciones contra Daniella Pierson

La demanda también incluye señalamientos contra Daniella Pierson, exsocia de Gomez y Teefey en Wondermind.

Los inversionistas acusan a Pierson de cargos adicionales, entre ellos apropiación indebida y enriquecimiento ilícito, como alternativa a la acusación de apropiación indebida.

Según los documentos citados por medios estadounidenses, Mandy Teefey habría acusado a Pierson de usar fondos de inversionistas para financiar gastos personales, incluido el pago de renta en Nueva York. Los demandantes sostienen que esta información no les fue comunicada oportunamente.

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Por ahora, esas acusaciones forman parte de la demanda y deberán ser revisadas en el proceso judicial.

Wondermind ya había enfrentado problemas financieros

Antes de la demanda, Wondermind ya había estado bajo escrutinio público por su situación financiera.

En mayo de 2025, Forbes reportó que la startup había atravesado una crisis de efectivo, con retrasos en pagos a empleados y deudas con proveedores. La empresa, por su parte, sostuvo entonces que los problemas financieros habían sido atendidos.

Más tarde, The Cut publicó un reportaje sobre el deterioro interno de Wondermind, en el que describió tensiones de liderazgo, conflictos entre sus fundadoras y fallas en el desarrollo de productos prometidos.

La nueva demanda retoma parte de ese contexto para argumentar que los inversionistas fueron privados de información relevante antes y después de entregar su dinero.

¿Qué piden los inversionistas?

Los demandantes acusan a Gomez, Teefey, Pierson y Wondermind de fraude de valores, fraude de derecho común y fraude equitativo.

Además, Wondermind enfrenta señalamientos por presunto incumplimiento de contrato, mientras que Pierson fue acusada de cargos adicionales relacionados con el supuesto uso indebido de fondos.

Los inversionistas buscan recuperar el dinero invertido, además de daños y costos legales, y solicitaron un juicio con jurado.

bgpa