Detienen a 78 personas durante conciertos de Harry Styles

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que, durante los conciertos de Harry Styles, fueron detenidas 78 personas por diversos delitos, la mayoría por la reventa de boletos.

La gira “Harry Styles Together, Together” tuvo seis fechas en el estadio GNP Seguros, ubicado en la alcaldía Iztacalco, entre el 31 de julio y el 10 de agosto, por lo que la SSC realizó un despliegue operativo para evitar que se cometiera algún delito.

El operativo se llevó a cabo de las 16:00 a las 22:00 horas de cada una de las fechas, con el objetivo de prevenir la reventa de boletos, así como evitar la comercialización de entradas apócrifas o a precios superiores a los autorizados”.

Foto: SSC

En total se desplegaron 133 oficiales, 23 unidades y ocho drones de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial quienes realizaron vigilancias terrestres y aéreas, además de recorridos de seguridad y vigilancia en las inmediaciones del recinto.

Gracias a esas acciones, se detuvo a 32 mujeres y 41 hombres, de éstos 16 son menores de edad, por la reventa de boletos, también fue posible recuperar dos boletos; la policía capitalina también detectó que 15 de los detenidos tienen antecedentes por reventa.

Además de estos casos, asistentes a los conciertos solicitaron ayuda de la policía para detener a algunas personas, a las que acusaron por robarles sus pertenencias.

Se desplegaron 133 oficiales, 23 unidades y ocho drones de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial Foto: SSC

Tras las inspecciones correspondientes, conforme con los protocolos de actuación policial, los oficiales localizaron los objetos referidos, por lo que detuvieron a tres hombres y a dos mujeres, a quienes les aseguraron tres teléfonos celulares, dos carteras y dinero en efectivo”.

Por lo que fueron presentados ante el ministerio público para que se determinara su responsabilidad, así como la sanción correspondiente.

Finalmente, también se brindó apoyo a personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el cual consistió en el retiro de mercancía apócrifa en las inmediaciones del foro, en total se aseguraron nueve mil 450 piezas de mercancía apócrifa.