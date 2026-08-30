Carlsen, Caruana, Praggna en los primeros 18 de 24 del Total W. Championship

El noruego Magnus Carlsen que durante poco más de tres lustros se ha mantenido como primero en fuerza agonal intelectual en el mundo del ajedrez, encabeza la lista inicial de 18 grandes maestros, de un conjunto de 24, que van a participar en el ensayo experimental, del 10 al 21 de noviembre próximo en Budapest, del Total World Chess Championship Tour con una competencia dinámica que se realizará en cuatro ciudades y que comprenderá partidas de ajedrez clásico, rápido y blitz; tres controles de tiempo con diferentes puntuaciones.

De las luminarias que van a intervenir 14 poseen un Elo superior a los 2,717 puntos Elo, lo que representa un altísimo nivel. Al mes de agosto 32 GMs forman el exclusivo club con +2,700.

Los organizadores la FIDE y Norway Chess, anuncian que en septiembre se darán a conocer los 6 GMs restantes. Acaso el día 29 un día después de que finalice en Samarcanda, la LXVI Olimpiada.

En términos generales se distribuirán cuatro grupos con seis maestros en la fase eliminatoria.

Ellos son con el Elo actualizado al día de ayer; el primer número corresponde a su posición mundial: 1) Magnus Carlsen, Noruega, 2,823; 3) Fabiano Caruana, Estados Unidos, 2,788.9; 5) Wesley So, Estados Unidos, 2,773.5; 6) Vincent Keymer, Alemania, 2,764; 7) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 2,762; 8) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 2,761.3; 9) Arjún Erigiaisi, India, 2,759; 10) Alireza Firouzja, Francia, 2,757; 11) Anish Giri, Países Bajos, 2,756.7; 13) Jan Krzystof Duda, Polonia, 2,743; 19) Richard Raport, Hungría, 2,726.4; 20) Hans Moke Niemann, Estados Unidos, 2,725; 23) Ian Nepomniachtchi, Rusia, 2,719 (el último GM ruso en estar dentro de los diez primeros del mundo y ya salió de los 20 mejores del planeta). 25) Máxime Vachier-Lagrave, Francia, 2,717.8. 49) Haik Martirosyan, Armenia, 2,664.3; 62) Vladislav Artemiev, Rusia, 2,653.

Se incorporan dos grandes maestras: Vaishali, Rameshbabu, hermana de Praggna, colocada en la posición 14 con 2,489. Ganadora del Torneo de Candidatas en el puerto de Pafos, Chipre, disputará la corona mundial a la china Ju, Wenjun. Y la kazaja Bibisara Assaubayeva, tres veces campeona mundial de blitz, que aparece en la quinta posición del planeta con 2,538.

Este mundial ofrecerá atractivos premios económicos se celebra después de un acuerdo entre Norway Chess y FIDE el pasado 15 de octubre de 2025. Los organizadores garantizan una bolsa mínima de 2,7 millones de dólares en las cuatro fases del circuito. 750 mil en las tres primeras competencias y 450 mil para las finales, más bonificaciones por actuación.

Se hizo posible al igual que las competencias oficiales de Random Fischer o 960, después de una silenciosa tensión entre Carlsen, relacionado con Chess.com, y la FIDE en relación con el empleo de Campeonato Mundial cuyo marbete oficial corresponde a FIDE

En su oportunidad, Dvorkovich -desconocido en julio pasado por el Consejo de la Unión Europea por su nacionalidad rusa, no obstante que se opuso terminantemente al conflicto bélico de Rusia-Ucrania- declaró al aprobar el certamen: “Esperamos que el Campeonato Mundial de Ajedfrez Total cautive a los aficionados y a las nuevas audiencias. No se trata de una iniciativa a corto plazo si no a un acuerdo a largo plazo entre la FIDE y Norway Chess. Es una forma de innovar y expandir los límites del ajedrez”.

La Solución

Se requiere imaginación y técnica para abordar y resolver problemas de mate. Lo mejor es que el lector aficionado coloque las piezas en el tablero y no toque las piezas. Reflexione en los rasgos de la posición y en la naturaleza de las piezas. Incluya un cronómetro y mida el tiempo que tardó en resolverlo.

George Edward Carpenter (25 de marzo de 1844, Nueva York —17 de febrero de 1924, NY) fue uno de los más notables compositores del siglo XIX y principios del XX, al lado de Sam Loyd, William Anthony Shinkman y Otto Wurzburg.

Compuso poco más de 200 problemas; 60 de ellos se publicaron en la revista American Chess-Nut que llegó a divulgar 2,406 posiciones de compositores de Europa y América.

La posición que presentamos es una de las más bellas y elegantes y de las más conocidas. La dirigimos a la nueva generación de ajedrecistas.

El rey negro está ahogado. La jugada clave es 1. Dh3! Que controla la casilla de escape f5. 1. … Re4. 2. Tc4++.