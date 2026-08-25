Muere Dolly Parton, la legendaria cantante de country, a los 80 años 

Dolly Parton, una de las voces más importantes y reconocidas de la música country, murió este 25 de agosto de 2026 a los 80 años. La noticia fue comunicada por Bryan Seaver mediante un video publicado en las redes sociales oficiales de la artista.

"Hola a todos, mi nombre es Bryan Seaver, hijo de Cassie Parton, y hoy estoy representando a la familia Parton y Owens, anunciando el fallecimiento de mi tía Dolly Rebecca Parton Dean. Hermana, tía abuela para una generación y Gigi para la siguiente. Este anuncio en video es algo que Dolly me pidió hace años, antes de que yo lo asimilara por completo como una realidad futura. Como su jefe de seguridad durante más de dos décadas —un papel que mi padre Larry desempeñó antes que yo— he imaginado la pesadez de este momento, pero no la había sentido verdaderamente hasta ahora”.

Hasta el momento no se ha dado a conocer públicamente la causa de muerte. Sin embargo, durante los últimos meses había preocupación por su estado de salud, pues algunos problemas médicos la llevaron a cancelar conciertos y apariciones públicas.

Es un honor, un honor que está mezclado con un orgullo absoluto y una gran tristeza. Pero la tristeza se queda con nosotros, no con Dolly. Dolly ha vivido en la luz y está en los brazos de Jesús, seguramente recibida por Carl, sus padres y con todos los incontables otros que la han admirado y anhelaban reunirse con ella en los cielos. Comencé a salir de gira con Dolly cuando era un niño, probando la vida en la carretera a principios de la década de 1980. Dolly abrió puertas, no solo para mí, sino para toda su familia para alcanzar un potencial que ni siquiera sabíamos que era posible. Dolly también abrió puertas para generaciones de cantantes, compositores, músicos y soñadores de todos los ámbitos de la vida y en todos los continentes. Por su ejemplo, creímos que cualquier cosa era posible".

Foto: Instagram dollyparton

¿Quién fue Dolly Parton?

Nacida el 19 de enero de 1946 en Tennessee, Estados Unidos, Dolly Rebecca Parton fue cantante, compositora, actriz, productora, empresaria y filántropa. Su trayectoria se extendió durante más de siete décadas y la convirtió en una de las figuras más influyentes de la música estadounidense.

Antes de alcanzar la fama, Dolly creció en una familia campesina de escasos recursos y fue la cuarta de 12 hermanos. La música estuvo presente desde sus primeros años debido a que comenzó a cantar en la iglesia y más tarde tuvo sus primeras participaciones en la radio local.

Con solo 13 años grabó su primer sencillo, “Puppy Love”, y durante su adolescencia apareció en el Grand Ole Opry. Después de terminar la escuela secundaria, se mudó a Nashville en 1964 para buscar un lugar dentro de la industria musical.

dolly parton

Su talento como compositora le permitió escribir temas para artistas como Skeeter Davis y Kitty Wells. No obstante, el impulso definitivo de su carrera llegó en 1967, cuando comenzó a trabajar junto a Porter Wagoner en televisión y en diferentes grabaciones.

Las canciones que hicieron famosa a Dolly Parton

A lo largo de su carrera, la artista colocó 25 sencillos en el primer lugar de las listas de música country de Estados Unidos. Además de interpretar sus canciones, destacó por escribir buena parte de sus éxitos, algo poco habitual para las mujeres del género durante sus primeros años en la industria.

Entre sus temas más conocidos se encuentran “Jolene”, “Coat of Many Colors”, “9 to 5”, “Here You Come Again” y “I Will Always Love You”.

Esta última canción fue escrita como una despedida para Porter Wagoner cuando Dolly decidió continuar su camino como solista. La versión original llegó al número uno de la música country en 1974 y volvió a conseguirlo con una nueva grabación en 1982.

Años después, Whitney Houston convirtió “I Will Always Love You” en un éxito mundial al interpretarla para la película “El guardaespaldas”. La grabación permaneció 14 semanas en el primer lugar de la lista pop de Estados Unidos y se transformó en una de las baladas más famosas de todos los tiempos.

Dolly conservó los derechos de la composición después de rechazar una propuesta de Elvis Presley para grabarla, pues el cantante acostumbraba solicitar una parte de los derechos editoriales de las canciones que interpretaba. Esa decisión le generó importantes ganancias cuando la versión de Houston alcanzó popularidad internacional.

Dolly Parton también triunfó como actriz

Más allá de los escenarios musicales, la cantante desarrolló una exitosa carrera en cine y televisión. Uno de sus trabajos más recordados fue la película “9 to 5”, en la que compartió créditos con Jane Fonda y Lily Tomlin.

Gracias a la canción principal de la cinta recibió dos premios Grammy y consiguió una nominación al Oscar en la categoría de mejor canción original. También apareció en producciones como “The Best Little Whorehouse in Texas” y “Steel Magnolias”.

Como productora participó en proyectos televisivos y cinematográficos, entre ellos la serie “Buffy, la cazavampiros” y las películas de “El padre de la novia”, protagonizadas por Steve Martin y Diane Keaton.

Dolly Parton Grosby Group

Los premios y reconocimientos de Dolly Parton

La intérprete obtuvo numerosos reconocimientos durante su trayectoria. Ingresó al Salón de la Fama de la Música Country en 1999, al Salón de la Fama de los Compositores de Nashville en 1986 y al Salón de la Fama de los Compositores en 2001.

En 2005 recibió la Medalla Nacional de las Artes y un año después fue distinguida con los Honores del Centro Kennedy. En 2022 se sumó al Salón de la Fama del Rock and Roll, aunque al principio manifestó que no se consideraba una verdadera cantante de rock.

Entre sus múltiples premios se encuentran 11 Grammy. El último lo obtuvo en 2021 dentro de la categoría de música cristiana contemporánea por “There Was Jesus”, canción grabada junto a Zach Williams. El trabajo altruista que dejó como legado

Reuters

Además de su carrera artística, Dolly dedicó parte de su vida a labores sociales. Por medio de la Dollywood Foundation impulsó proyectos de alfabetización y apoyó distintas causas relacionadas con la salud y la atención a comunidades afectadas por desastres.

Uno de sus programas más reconocidos fue Imagination Library, creado para enviar libros gratuitos a niños desde su nacimiento y hasta los cinco años. La iniciativa comenzó en Tennessee y con el paso del tiempo llegó a diferentes países.

Su historia también quedó representada en Dollywood, el parque temático ubicado en Pigeon Forge, Tennessee, cerca de la región donde pasó su infancia.

Los problemas de salud de Dolly Parton

Las alertas sobre la salud de la cantante comenzaron a aumentar en septiembre de 2025, cuando informó que no podría realizar una serie de seis conciertos programados para diciembre en el Caesars Palace de Las Vegas.

En ese momento, Dolly explicó que necesitaba someterse a algunos procedimientos médicos y que no tendría el tiempo necesario para preparar el espectáculo como deseaba.

“Como muchos de ustedes saben, he estado lidiando con algunos problemas de salud, y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos. Como bromeé con ellos, debe ser hora de mi revisión de los 100,000 kilómetros, ¡aunque no es el típico viaje a mi cirujano plástico! Hablando en serio, debido a esto, no voy a poder ensayar y preparar el espectáculo que quiero que vean, y el espectáculo que se merecen ver. Ustedes pagan un buen dinero para verme actuar, y quiero estar en mi mejor momento para ustedes”.

La artista dejó claro que la pausa no significaba que estuviera pensando en retirarse y aseguró que continuaría trabajando desde Nashville.

dolly parton

“Si bien podré seguir trabajando en todos mis proyectos desde aquí en Nashville, solo necesito un poco de tiempo para prepararme para el espectáculo, como dicen”, continuó. “Y no se preocupen por que deje el negocio porque Dios aún no ha dicho nada sobre parar. Pero creo que Él me está diciendo que baje el ritmo ahora para poder estar lista para más grandes aventuras con todos ustedes. Los quiero y gracias por su comprensión”.

Pocos días después, se informó que tampoco asistiría a la ceremonia de los Premios de los Gobernadores de la Academia, donde recibiría el Premio Humanitario Jean Hersholt. Aunque inicialmente se contempló una participación a distancia, esta finalmente no se realizó.