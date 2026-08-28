Fuerte explosión por polvorín sacude a población de Zumpango

Una fuerte explosión se registró este viernes en el poblado San Pedro de la Laguna, en Zumpango, Estado de México, donde de manera preliminar se reporta que el estallido ocurrió en un taller dedicado a la fabricación de pirotecnia.

La detonación provocó una rápida movilización de los cuerpos de emergencia. Elementos de Protección Civil, bomberos, Guardia Nacional, Ejército y otras corporaciones se trasladaron hasta la zona para atender la emergencia.

Hasta el momento, se sabe que seis personas fueron atendidas en el lugar principalmente por crisis nerviosa.

Debido al tipo de material dentro del inmueble, los equipos de emergencia trabajan con precaución mientras revisan la zona y determinan qué fue lo que provocó el estallido.

Protección Civil del Estado de México pidió a vecinos y curiosos mantenerse alejados del lugar y evitar circular por los alrededores, principalmente para dejar libres los accesos y facilitar la entrada y salida de las unidades de seguridad.