¿Se estaba riendo de Sofía Castro? Paola Dalay responde a la polémica tras video viral

Paola Dalay volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales, aunque esta vez no fue por su relación con José Eduardo Derbez, sino por un momento ocurrido durante una alfombra roja que terminó involucrando a Sofía Castro.

Todo ocurrió el pasado jueves, durante la presentación de “Hotel todo incluido”, serie en la que participa José Eduardo Derbez. La presencia de Paola Dalay junto al actor también llamó la atención, pues se trató de una de sus primeras apariciones públicas a su lado después de los rumores que señalaban una supuesta separación entre ambos.

Foto: Instagram paodalay_2203

Sin embargo, días después del evento comenzó a circular un video que rápidamente generó comentarios entre los usuarios de redes sociales. En las imágenes se observa a Paola junto a José Eduardo cuando, en determinado momento, Sofía Castro pasa frente a ellos.

La reacción de la influencer fue interpretada de distintas maneras. Algunos internautas consideraron que su sonrisa y la mirada que intercambió con José Eduardo fueron una señal de que se estaba burlando de la actriz, mientras que otros aseguraron que el momento pudo haber sido sacado de contexto.

Foto: Instagram Sofía Castro

Paola Dalay responde a la controversia

Ante el revuelo que provocó el clip, Paola Dalay decidió responder a una de las preguntas que recibió de sus seguidores mediante una dinámica en Instagram.

La influencer fue cuestionada directamente sobre si realmente se había burlado de Sofía Castro. Lejos de dar una explicación extensa, respondió con humor y dejó claro que, desde su perspectiva, la situación había sido malinterpretada.

NOOOO, ya suéltenme por favor”, escribió Paola, acompañando el mensaje con un emoji de risa y una referencia al evento.

Hasta el momento, esa ha sido una de las pocas reacciones públicas de la creadora de contenido respecto a la polémica.

Foto: Instagram paodalay_2203

¿Qué pasó realmente entre Paola y Sofía?

El video provocó opiniones divididas entre los internautas. Mientras algunos usuarios consideraron que el gesto de Paola sí parecía una burla, otros defendieron a la influencer y señalaron que José Eduardo pudo haber provocado su reacción, justo cuando Sofía Castro caminaba frente a ellos.

Incluso hubo quienes cuestionaron que se juzgara la apariencia o la vestimenta de la actriz a partir del clip, mientras otros aseguraron que la reacción de Paola podía interpretarse de otra manera.

“Literal, mi esposo y yo.”“¿Por qué se burlan de la gente? Que la gente se vista como le dé la gana.”“Eso es bullying.”“La que vistió a la chica, la que la vistió tiene la culpa.”“Él se sorprendió y ella se burló.”

Por ahora, Sofía Castro no ha dado declaraciones sobre el video ni sobre la polémica que se generó a partir de él, por lo que la interpretación del momento continúa dividendo opiniones en redes sociales.

Foto: IG

Lo que comenzó como un breve instante captado por las cámaras terminó convirtiéndose en una nueva controversia alrededor de Paola Dalay, quien recientemente también había estado en el ojo público por los rumores relacionados con su relación con José Eduardo Derbez.