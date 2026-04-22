Así fue el romance entre Zoë Kravitz y Channing Tatum

El romance entre Zoë Kravitz y Channing Tatum fue una de esas historias que mezclaron cine, química y una dosis inevitable de atención mediática. Hoy, con los rumores del nuevo compromiso de Kravitz con Harry Styles, su relación pasada vuelve a colocarse bajo los reflectores.

¿Qué pasó con Channing Tatum y Zoë Kravitz?

Todo empezó en 2021, cuando la actriz eligió a Tatum como protagonista de su debut como directora, la película Blink Twice. En ese momento, ambos negaban cualquier vínculo sentimental, asegurando que su relación era estrictamente profesional.

La pareja mantuvo discreción al inicio, pero sus apariciones públicas confirmaron su cercanía. IG zoeisabellakravitz

Sin embargo, la cercanía en el set pronto se transformó en algo más. Las primeras señales llegaron cuando fueron vistos juntos en las calles de Nueva York, paseando en bicicleta y compartiendo momentos casuales que delataban una complicidad evidente.

Con el paso de los meses, las apariciones públicas se hicieron más frecuentes. Aunque evitaron confirmar su romance de inmediato, su lenguaje corporal hablaba por sí solo.

Desde salidas discretas hasta su presencia conjunta en eventos como la Met Gala, la pareja comenzó a consolidarse como una de las favoritas de Hollywood. Para Halloween de ese mismo año, incluso sorprendieron con un disfraz coordinado inspirado en la película Taxi Driver, lo que muchos interpretaron como una confirmación de su relación.

¿Cómo fue la relación de Zoë Kravitz y Channing Tatum?

Durante 2022, ambos empezaron a referirse el uno al otro en entrevistas, dejando ver la admiración mutua que compartían. Kravitz llegó a describir su conexión como algo que iba más allá de lo personal, señalando que el arte era su “lenguaje del amor”.

Ambos compartían una fuerte conexión creativa y profesional. Grosby

Tatum, por su parte, no ocultaba lo orgulloso que estaba del trabajo de la actriz, especialmente tras su participación en The Batman, donde ella interpretó a Catwoman.

La relación avanzó a paso firme. Viajes juntos, momentos familiares —como la cercanía de Kravitz con la hija de Tatum— y constantes muestras de apoyo profesional reforzaron la idea de que estaban construyendo algo sólido.

En octubre de 2023, la noticia de su compromiso confirmó lo que muchos esperaban: la historia había dado un paso más hacia el futuro.

En 2023 sorprendieron al anunciar su compromiso. IG zoeisabellakravitz

¿Por qué Channing Tatum dejó a Zoe?

Sin embargo, como ocurre con muchas relaciones bajo el escrutinio público, la historia no tuvo un final de cuento de hadas. A finales de 2024, diversas fuentes revelaron que la pareja había decidido cancelar su compromiso y tomar caminos separados tras aproximadamente tres años juntos.

Aunque ninguno ofreció detalles específicos en ese momento, trascendió que la ruptura fue amistosa. Las razones, según allegados, apuntaban a diferencias en sus etapas de vida.

No estaban en la misma sintonía”, señalaron algunas versiones, destacando que el distanciamiento fue progresivo.

En 2024 decidieron terminar de forma amistosa tras distanciarse. IG zoeisabellakravitz

Meses después, Kravitz rompió el silencio y habló con madurez sobre el tema, dejando claro que no había resentimientos. Expresó gratitud por lo vivido y por la experiencia compartida, especialmente en el terreno creativo.

Sus palabras confirmaron que, más allá del romance, ambos dejaron una huella importante en la vida del otro. Hoy, mientras nuevas especulaciones amorosas rodean a la actriz, su historia con Tatum se recuerda como una relación intensa, auténtica y profundamente ligada a la creatividad.