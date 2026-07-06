Los detalles de la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce siguen saliendo a la luz. Ahora, nuevas versiones de personas que asistieron a la ceremonia revelaron qué dijo la cantante durante sus votos matrimoniales y por qué esas palabras hicieron llorar al jugador de los Kansas City Chiefs.

De acuerdo con información publicada por People y testimonios de invitados recogidos por NBC News, Taylor decidió hablar de un episodio poco conocido de la adolescencia de Travis en lugar de recordar los momentos más famosos de su relación.

Ese recuerdo terminó convirtiéndose en uno de los instantes más comentados de una ceremonia que reunió a cerca de mil invitados en el Madison Square Garden de Nueva York.

Los votos de Taylor Swift hicieron llorar a Travis Kelce; esto fue lo que dijo AFP

La historia del pasado de Travis Kelce que recordó Taylor Swift

Según las fuentes consultadas por People, Taylor Swift contó que, cuando Travis Kelce estaba en la preparatoria, solía acercarse a los estudiantes que eran víctimas de bullying durante la hora del almuerzo.

La cantante recordó que, pese a ser uno de los atletas más populares de su escuela, Travis no dudaba en sentarse con quienes pasaban un mal momento.

Durante sus votos también confesó que le habría gustado conocer a una persona así cuando ella estudiaba la secundaria.

Las palabras sorprendieron al jugador de la NFL. De acuerdo con personas presentes en la ceremonia, fue él quien terminó más emocionado durante el intercambio de votos.

“Pensarías que la novia sería quien más lloraría, pero en realidad fue Travis”, comentó uno de los invitados a NBC News.

Los votos de Taylor Swift hicieron llorar a Travis Kelce; esto fue lo que dijo Reuters

Taylor y Travis escribieron sus propios votos

Otra de las revelaciones sobre la ceremonia es que ambos decidieron escribir personalmente sus votos, sin recurrir a textos preparados por alguien más.

Además, Taylor incluyó un detalle poco habitual: cantó parte de sus votos frente a los invitados.

Cada uno habló durante alrededor de veinte minutos, leyendo sus palabras desde libros preparados especialmente para la ocasión.

Como recuerdo de ese momento, los asistentes recibieron pañuelos bordados, un detalle pensado para acompañar una ceremonia que, según quienes estuvieron presentes, estuvo cargada de momentos personales entre la pareja.

Los votos de Taylor Swift hicieron llorar a Travis Kelce; esto fue lo que dijo Reuters

Así fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La ceremonia se realizó dentro del Madison Square Garden, que fue transformado para recrear un paisaje inspirado en un bosque.

Árboles, helechos y una decoración en tonos claros rodearon el escenario donde la pareja intercambió sus votos.

El encargado de oficializar el matrimonio fue el actor Adam Sandler, amigo cercano de ambos.

En lugar de seguir el formato tradicional, la pareja decidió que sus hermanos tuvieran un papel especial. Austin Swift, hermano de Taylor, fue el “Man of Honor”, mientras que Jason Kelce, hermano de Travis, participó como “Best Man”.

Los novios también apostaron por firmas de lujo para sus atuendos. Ambos vistieron diseños creados por Christian Dior Haute Couture, bajo la dirección de Jonathan Anderson. Taylor complementó su look con zapatos de Christian Louboutin y joyas de Cartier.

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La recepción tuvo comida callejera, rifas y música en vivo

Después de la ceremonia, los recién casados recorrieron el recinto para saludar personalmente a la mayor cantidad posible de invitados antes de comenzar la celebración.

En lugar de ofrecer una cena formal, optaron por un menú variado que incluía comida italiana, sushi y algunos bocadillos poco comunes para una boda, como caviar servido sobre nuggets de pollo.

La fiesta también contó con camiones de comida, entre ellos Mama’s Too, una de las pizzerías más conocidas de Nueva York, y Danny & Coop’s, el negocio de sándwiches impulsado por Bradley Cooper y el restaurador Danny DiGiampietro.

Los invitados participaron además en juegos y rifas. Uno de los premios principales fue un Chevrolet Chevelle Convertible 1970, un automóvil con un significado especial para la pareja.

Ese mismo modelo fue el que acompañó a Taylor Swift y Travis Kelce después de uno de los primeros partidos de los Chiefs a los que asistió la cantante en 2023, cuando comenzaron a surgir las primeras imágenes públicas de su relación.