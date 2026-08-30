Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, revela cómo contó su embarazo a su familia

Melenie Carmona habló por primera vez con más detalle sobre su embarazo y explicó por qué decidió esperar varios meses antes de compartir públicamente la noticia.

La hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona aseguró que se siente feliz por haberlo anunciado, aunque reconoció que antes de hacerlo atravesó un proceso emocional complicado, pues quería proteger su intimidad, su paz mental y la etapa que vive junto a su pareja.

“Me siento muy feliz de que ya por fin lo anuncié, la verdad fueron unos meses de mucho debate psicológico porque la verdad yo quería mantener lo más posible en privado”, expresó Melenie.

La joven también contó que su embarazo ha avanzado de forma positiva y que no ha tenido síntomas graves, por lo que se siente agradecida y acompañada.

“De verdad estoy muy contenta, ha sido un embarazo increíble, no les puedo explicar, no he tenido así como que síntomas graves ni nada de eso”, compartió.

Foto: Instagram meleniecarmona

Melenie Carmona explica por qué mantuvo privado su embarazo

Melenie Carmona respondió a quienes cuestionaron que hubiera esperado para hablar públicamente de su embarazo. La joven aclaró que no intentaba ocultarlo, sino cuidar una etapa que para ella y su pareja era muy vulnerable.

También recordó que, por recomendación médica, muchas personas prefieren no anunciar un embarazo durante los primeros meses.

“No quería esconderlo, no lo estaba escondiendo”, dijo Melenie al referirse a los comentarios que recibió tras hacer pública la noticia.

Después explicó que su decisión tuvo que ver con su bienestar emocional y con el deseo de vivir los primeros meses sin tantas opiniones externas.

“Por mi paz mental, mi bebé, por mi pareja, yo no quería como que tantos comentarios y tantas energías”, expresó.

La joven agregó que al inicio se sentía vulnerable y no quería que nadie afectara el momento que estaba viviendo en pareja.

“No quería que nadie rompiera ese sentimiento tan increíble que estábamos sintiendo nosotros como pareja”, señaló.

Así reaccionó Arturo Carmona al enterarse

Uno de los momentos más emotivos que relató Melenie fue la reacción de su papá, Arturo Carmona, al enterarse de que se convertiría en abuelo.

La joven contó que el actor estaba en el gimnasio cuando recibió la noticia y que, al escucharla, no pudo contener la emoción.

“Se le empezó a cortar la voz y de que ‘ay mi niña, pero cómo, de que me haces muy feliz’”, recordó Melenie.

De acuerdo con su relato, Arturo Carmona se apartó para que nadie lo viera llorar mientras hablaba con ella por teléfono.

“Se fue a un rincón para que nadie lo viera llorar”, contó la joven, quien también confesó que ella terminó llorando durante la llamada.

Cruz Martínez también se emocionó con la noticia

Melenie Carmona también compartió cómo fue el momento en que Cruz Martínez, pareja de su madre, Alicia Villarreal, se enteró del embarazo.

Según contó, estaban en un restaurante de comida japonesa cuando Cruz comenzó a pedir varios platillos crudos. Como ella no podía comer ese tipo de alimentos durante el embarazo, su novio terminó revelando la noticia.

“Mi novio lo voltea a ver y se empieza a reír y le dice así como que ‘es que no puede comer de eso’”, relató.

Después le dijeron que estaban esperando un bebé, lo que provocó una reacción de sorpresa.

“Ya le dijo así de que ‘es que vamos a tener un bebé’ y fue así como que ‘¿qué?’”, contó Melenie.

Foto: Instagram meleniecarmona

Así le contó a Alicia Villarreal y a sus hermanos

La joven también recordó cómo compartió la noticia con su mamá, Alicia Villarreal, y con sus hermanos.

Melenie explicó que estaban en casa de su madre durante un domingo familiar cuando decidió grabar el momento con su teléfono. En la sala se encontraban Alicia Villarreal, Félix y Ángelo.

“Oigan, es que les tengo que decir algo”, les dijo antes de revelar que estaba embarazada.

La reacción familiar fue de emoción inmediata. Según relató, su mamá comenzó a gritar de felicidad, mientras sus hermanos también reaccionaron sorprendidos y eufóricos.

“Mi mamá empezó a gritar y Ángelo se paró, de que cómo, Félix de que ‘oh my god’”, recordó.

Melenie Carmona vive su embarazo rodeada de amor

Melenie Carmona aseguró que se siente privilegiada por la forma en que ha vivido su embarazo hasta ahora.

La joven dijo que cree que parte de esa tranquilidad se debe al cariño que ha recibido de las personas cercanas a ella.

“Me siento muy privilegiada, siento que es también porque estoy rodeada de mucho amor y mucho cariño y es un bebé muy querido”, expresó.

bgpa