Frentes Políticos / 30 de agosto de 2026

1. Deepfake. El caso de Rubén Rocha Moya ya no sólo transita por acusaciones y reacomodos políticos, ahora también llegó al terreno de la inteligencia artificial. Derek Maltz, exdirector interino de la DEA, difundió un video manipulado en el que una versión sonriente del gobernador con licencia que se reunirá con autoridades estadunidenses. El problema es que una acusación no se vuelve prueba por repetirla ni un montaje digital sustituye a un expediente judicial. EU mantiene los señalamientos; México pide pruebas, y la FGR, a cargo de Ernestina Godoy, investiga. Lo primordial es la justicia.

2. Descarriados. En territorio gobernado por Rocío Nahle, la ASF, encabezada por Aureliano Hernández Palacios, pone bajo la lupa a la administración municipal de Alvarado por un presunto daño al erario superior a 70 mdp. Cinco denuncias ante la FGR documentan transferencias entre cuentas sin destino acreditado y pagos a proveedores sin comprobación. Los hechos corresponden a 2018-2021, cuando gobernó Bogar Ruiz Rosas, pero la pregunta permanece vigente: ¿quién pone orden en Veracruz cuando los recursos públicos se pierden entre cuentas y expedientes? Los veracruzanos siguen esperando una explicación.

3. En el hoyo. Campeche tiene otros motivos para preocuparse, pero el gobierno de Layda Sansores dilapidó 1.6 mdp para un jaguar de bronce que, para colmo, quedó sobrepuesto, sin cimentación ni anclaje adecuado. El símbolo del Martes del Jaguar terminó convertido en monumento al gasto cuestionable. Y mientras el jaguar se instala con dinero público, Morena ya decidió quién llevará el proyecto rumbo a 2027, Pablo Gutiérrez Lazarus, exalcalde panista y ahora morenista, ungido como coordinador estatal. Al parecer, hay otras prioridades antes que resolver los problemas que le quitan el sueño a la gente.

4. Vulnerabilidad istmeña. En Oaxaca, donde gobierna Salomón Jara, hasta el papel de las tortillas es un vehículo para el fraude. La Secretaría de Gobierno, a cargo de José de Jesús Romero, detectó códigos QR falsos que, con el gancho de supuestos apoyos para migrantes en EU, podrían robar información personal y financiera. El problema no es menor, casi dos millones de oaxaqueños radicaban en EU en el periodo 2010-2020. El gobierno ya anunció operativos para retirar la propaganda y rastrear su origen. Pero los cuestionamientos son inevitables: ¿cómo llega esa publicidad apócrifa a los comercios sin que las autoridades se den cuenta? Se llama ineptitud.

5. Iluso. El legislador Gerardo Fernández Noroña insiste en presidir el Senado, como si no hubiera notado que Morena ya está buscando otras manos para conducir la Cámara alta. Se apunta, se promueve y busca descarrilar a Higinio Martínez, entre exabruptos y autoelogios, pero, ¿qué ha sumado a la política nacional además del ruido, la confrontación y la permanente necesidad de protagonismo? Su estilo podrá garantizar reflectores, pero no votos. Y si en Morena circulara una lista de perfiles indeseables, sin duda el apellido Fernández Noroña rondaría por ahí. ¿O le deben algo?