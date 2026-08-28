ICE planea gastar hasta 2 millones de dólares en perros robot para operativos migratorios

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contempla destinar entre $1 y $2 millones de dólares a la compra de robots SPOT, fabricados por Boston Dynamics, según un documento oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revisado por NBC. Estos equipos, conocidos popularmente como “perros robot”, serían utilizados en operaciones de control migratorio y seguridad pública.

Boston Dynamics asegura que los robots pueden abrir puertas, subir escaleras y realizar maniobras complejas. En un video promocional, incluso se muestra a uno de ellos ejecutando un triple salto mortal hacia atrás. El costo por unidad oscila entre 75 mil y 375 mil dólares, dependiendo de las personalizaciones solicitadas.

El documento de previsión señala que los robots estarían destinados a tareas de inspección, conocimiento de la situación y evaluación de peligros en entornos que representen riesgos para el personal de ICE. La intención es que los agentes puedan contar con información previa sobre las condiciones de un lugar antes de intervenir directamente, reduciendo su exposición a escenarios peligrosos, confinados o inestables.

Desde la aprobación de la amplia ley de impuestos y gasto impulsada por el presidente Donald Trump, ICE se ha convertido en la agencia policial con mayores recursos económicos en la historia de Estados Unidos. Con esos fondos ha adquirido nuevas instalaciones de detención y dispositivos de alta tecnología, como guantes de descarga eléctrica capaces de inmovilizar instantáneamente a un detenido.

El DHS sostiene que su responsabilidad incluye atender vulnerabilidades en la frontera estadounidense y proteger la seguridad económica, del transporte y de la infraestructura. Al mismo tiempo, debe garantizar el ingreso legal de inmigrantes, visitantes y comercio.

Los SPOT serían operados a distancia y desplegados en escenarios donde el acceso humano resulta complicado o riesgoso. Con ello, ICE espera mejorar la eficacia de sus operativos y reducir los riesgos para sus agentes en situaciones de alta tensión.