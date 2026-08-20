¿Dakota Johnson y Role Model terminan su relación tras varios meses juntos? Esto se sabe

Dakota Johnson y Role Model comenzaron a salir a finales de 2025 y durante meses evitaron hablar públicamente sobre su relación. Ahora, un nuevo reporte asegura que la actriz y el cantante se separaron, aunque todavía quedan varias preguntas sobre cuándo ocurrió la ruptura.

¿Dakota Johnson y Role Model terminaron su relación?

El romance entre Dakota Johnson y Tucker Pillsbury, mejor conocido como Role Model, llegó a su fin.

Una fuente cercana confirmó a People que ambos terminaron “a while ago”, es decir, hace algún tiempo, sin precisar una fecha.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha hablado sobre la separación. Tampoco se conoce qué provocó la ruptura, algo que no resulta extraño si se toma en cuenta que durante su relación evitaron compartir detalles sobre su vida como pareja.

De hecho, Dakota y Tucker nunca hicieron un anuncio para confirmar que estaban juntos. Fueron sus salidas y diferentes fotografías las que poco a poco dejaron claro que entre ellos había algo más que una amistad.

Los primeros rumores comenzaron en diciembre de 2025, cuando fueron vistos cenando juntos. Un mes después volvieron a aparecer durante una salida en Los Ángeles y las especulaciones sobre un posible romance comenzaron a tomar fuerza.

Role Model y Dakota Johnson captados besándose IG dakotajohnson_stan

¿Cuánto tiempo estuvieron juntos Dakota Johnson y Role Model?

Para abril de 2026, la relación ya llevaba varios meses. Una fuente aseguró entonces a People que no se trataba de algo casual y explicó que ambos habían comenzado a salir desde finales del año anterior.

La misma persona señaló que Dakota estaba interesada en el cantante, aunque prefería avanzar con calma. La actriz acababa de terminar una relación de varios años y no tenía prisa por comenzar otra etapa seria.

Durante los meses siguientes continuaron siendo vistos juntos, pero mantuvieron la misma dinámica. No hubo fotografías oficiales como pareja, publicaciones románticas ni declaraciones sobre el noviazgo.

Dakota Johnson y Role Model paseando con Los Angeles IG dakotajohnson_stan

Dakota Johnson venía de una larga relación con Chris Martin

Antes de comenzar a salir con Role Model, Dakota Johnson estuvo cerca de ocho años con Chris Martin, vocalista de Coldplay. La actriz y el músico comenzaron su relación en 2017 y durante ese periodo atravesaron diferentes etapas.

Su separación se conoció en junio de 2025. Durante años también existieron reportes sobre un compromiso entre ambos, aunque la pareja mantuvo buena parte de su relación fuera de las redes sociales y evitó hablar demasiado sobre sus planes personales.

Meses después apareció Tucker Pillsbury. La diferencia de edad entre ambos también llamó la atención. Dakota tiene 36 años, mientras que el cantante tiene 29.

Role Model también había tenido una relación conocida antes de salir con la actriz. El músico fue pareja de Emma Chamberlain entre 2020 y 2023.

Dakota Johnson estuvo cerca de ocho años con Chris Martin. IG dakichris

Dakota Johnson terminó participando en una canción de Role Model

Aunque nunca hablaron públicamente de su noviazgo, existe un registro bastante particular de los meses que pasaron juntos.

Dakota Johnson participa en “Love I You”, una canción incluida en Chuck Timely & the Hourglass, álbum de Role Model. La actriz aparece mediante una breve intervención hablada junto al cantante.

La colaboración no nació como una estrategia para presentar públicamente su relación. Pillsbury explicó que Dakota llegó al estudio mientras él trabajaba en la canción y terminó participando en la grabación.

El cantante incluso reconoció que al principio no estaba convencido de incluirla porque no quería mezclar demasiado su relación con su trabajo. Finalmente decidió conservar el fragmento y la voz de Johnson llegó a la versión publicada.

La canción terminó convirtiéndose en uno de los pocos proyectos en los que ambos aparecen juntos durante el periodo en el que mantuvieron su relación.