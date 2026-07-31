Harry Styles volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales, aunque esta vez no fue por su música ni por uno de sus conciertos. El cantante británico fue visto junto a Zoë Kravitz durante un paseo por la Ciudad de México, una escena que rápidamente llamó la atención de quienes se los encontraron.

En las últimas horas comenzaron a circular varios videos y fotografías en los que se observa a la pareja en los alrededores del Parque México, uno de los lugares más conocidos de la colonia Condesa.

Las imágenes muestran a Harry y Zoë compartiendo alimentos y conversando mientras pasan un rato juntos en un ambiente mucho más relajado del que suelen tener cuando aparecen frente a las cámaras.

En otros videos también se puede ver a ambos caminando por calles cercanas. Esto hizo pensar a algunos usuarios que la pareja decidió recorrer parte de la zona a pie y disfrutar de la ciudad como cualquier otro visitante.

La presencia de dos figuras internacionales en un sitio tan concurrido no pasó desapercibida. Algunos fans aprovecharon el momento para grabarlos desde lejos y compartir las imágenes en redes sociales, donde rápidamente comenzaron a aparecer comentarios sobre su paseo por la capital mexicana.

El encuentro también generó emoción entre los seguidores mexicanos de ambos, quienes no esperaban encontrarlos en uno de los lugares más populares de la CDMX.

Harry Styles también fue captado cruzando Paseo de la Reforma

La aparición de Harry Styles junto a Zoë Kravitz ocurrió poco después de que el cantante protagonizara otro momento que se volvió viral en redes sociales.

En esta ocasión, el intérprete fue grabado mientras cruzaba Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México.

El video llamó especialmente la atención porque muestra a Harry realizando algo tan cotidiano como atravesar una avenida mientras espera el cambio del semáforo. La escena, bastante común para quienes viven en la capital, provocó todo tipo de reacciones entre los internautas.

Un video muestra a Harry Styles pidiendo espacio a una fan. Especial

Algunos incluso bromearon con que el cantante ya se estaba comportando "como todo un chilango", pues en el video se le observa cruzando la calle con rapidez, como lo hacen diariamente miles de personas que recorren la ciudad.

La situación resultó curiosa para los usuarios porque, aunque Harry Styles suele estar rodeado de fans, fotógrafos y equipos de seguridad, esta vez protagonizó una escena de lo más cotidiana.

Entre su paseo con Zoë Kravitz y su recorrido por Reforma, la visita del cantante a México ha dejado varias imágenes que sus seguidores seguramente no olvidarán.

Preparan operativo de seguridad para sus conciertos en CDMX

Mientras Harry Styles disfruta de algunos momentos libres por la capital, sus seguidores esperan con emoción sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros.

Debido a la cantidad de personas que se espera que asistan a los conciertos, se prepara un operativo especial de seguridad para garantizar que los eventos se desarrollen sin contratiempos.

El dispositivo contempla la participación de elementos de seguridad pública y privada, además del uso de distintas herramientas de vigilancia y monitoreo. Entre los recursos considerados se encuentran cámaras de videovigilancia, drones, helicópteros y unidades con perros entrenados.

Harry Styles cantando. REUTERS

La intención es mantener bajo control los alrededores del recinto, facilitar el acceso y la movilidad de los asistentes y actuar rápidamente en caso de que se presente alguna emergencia.

La expectativa por los conciertos, sumada a las apariciones del cantante por distintos puntos de la ciudad, ha convertido a Harry Styles en una de las celebridades más buscadas durante estos días en México.

Harry Styles en el micrófono. REUTERS

Por ahora, los videos de su paseo con Zoë Kravitz continúan circulando en redes sociales y los fans siguen atentos a cualquier nueva aparición de la pareja. Y es que, después de verlo cruzar Reforma y caminar por la Condesa, más de uno ya se pregunta cuál será el próximo lugar de la CDMX donde podrían encontrárselo.