De la portería a la pasarela: Jorge Campos lanza una audaz colección de ropa

En un futbol cada vez más uniforme, la figura de Jorge Campos resiste como una anomalía. Su estilo nunca pidió permiso. Lo inventó. Lo llevó al límite. Lo convirtió en lenguaje. Hoy, décadas después de sus vuelos imposibles y sus estridentes colores, ese código vuelve a tomar forma en tela, cortes amplios en una línea de ropa lanzada en conjunto con American Eagle.

“Amigos tengo algo que decirles, tal vez no se lo esperaban, pero me acaban de hacer una oferta imposible de rechazar. Es la decisión más importante de toda mi vida: Soy parte de las Águilas”, lanzó en redes, con la naturalidad con la que ocupaba el arco.

El renacimiento en la portería

Jorge Campos fue un verdadero hombre del Renacimiento futbolístico. Desde diseñar sus propias y extravagantes equipaciones hasta ser la estrella de su Selección Nacional en dos Mundiales, fue un auténtico ícono del futbol mexicano. Jugó 130 partidos con el Tricolor, la mayor cantidad para un portero nacional, y mantuvo un romance eterno con los Pumas donde debutó en 1988.

Tras sus actuaciones eléctricas en Estados Unidos 94, su figura trascendió fronteras. Al llegar al LA Galaxy, su carisma y personalidad expansiva no solo vendieron boletos, sino que ayudaron a cimentar los cimientos de una liga naciente.

Pero reducir su historia a números sería simplificarla. Campos jugaba contra la lógica. Cuando su equipo necesitaba goles, dejaba el arco y se sumaba al ataque. Marcó 14 tantos en su temporada de debut y acumuló más de 30 como profesional. Una rareza en cualquier época. Un equivalente a Shohei Ohtani alternando funciones en la loma y la caja de bateo.

Amplia colección

En esa lógica, la colección actual no busca nostalgia, sino continuidad. Las sudaderas oversize tipo jersey, los shorts, pants, calcetas y sandalias de pata de gallo dialogan con una idea central: el futbolista como creador total.

Hoy, cuando la industria busca constantemente nuevas historias que contar, el regreso de Campos confirma que las verdaderas revoluciones no envejecen.