"No va a suceder": NJ se planta ante FIFA y se niega a pagar costos del Mundial 2026

Luego de la respuesta de la FIFA a las críticas de la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, por el tema del transporte pública, se ha desatado un conflicto político que parece seguirá escalando luego de que la representante de la entidad denunció las condiciones "injustas" de un contrato heredado que obliga al estado a subsidiar la movilidad de millones de aficionados, mientras el organismo rector del futbol proyecta ganancias récord.

El núcleo de la disputa reside en la movilidad hacia el MetLife Stadium. Sherrill sostiene que el estado se encuentra atrapado en un compromiso desproporcionado, donde NJ TRANSIT deberá cuadruplicar su capacidad operativa para movilizar a los asistentes, generando un costo operativo de 48 millones de dólares.

Según la mandataria, la FIFA no aporta un solo dólar para cubrir este gasto, a pesar de que la organización espera recaudar cerca de 11,000 millones de dólares por el torneo global.

Por su parte, la FIFA ha reaccionado con "sorpresa" ante las quejas públicas. El organismo defiende que los acuerdos de ciudad anfitriona, firmados originalmente en 2018 y ajustados en 2023, establecen que los servicios de transporte deben ofrecerse "a precio de costo" para los acreditados y poseedores de entradas.

Además, la FIFA argumenta que ha mediado ante Washington para conseguir fondos federales que apoyen a las ciudades y lanzó un dardo comparativo: aseguran que en ningún otro evento masivo celebrado en dicho estadio (como conciertos o partidos de la NFL) se ha exigido a los organizadores pagar por el transporte de los fans.

"No voy a dejar que se engañe a Nueva Jersey"

Luego de la respuesta de la FIFA, la gobernadora Sherrill fue tajante al desglosar las cifras que considera un insulto para los contribuyentes locales y señaló que la FIFA ha creado un negocio del transporte donde el organismo del futbol sale beneficiado. “Nuestra Administración heredó un acuerdo en el que la FIFA aporta $0 para el transporte del Mundial, al tiempo que elimina el estacionamiento en el MetLife Stadium. Excepto por el estacionamiento premium, donde la FIFA está cobrando más de $200 por lugar”.

La gobernadora enfatizó que esta estructura obliga a una dependencia total del transporte público, cuya factura recae exclusivamente en el estado: “Como resultado, NJ TRANSIT debe transportar cuatro veces el flujo habitual de pasajeros para eventos en el recinto, con un costo de $48 millones. Los habitantes de Nueva Jersey no deberían cargar con esa cuenta mientras la FIFA obtiene $11,000 millones en ganancias”.

Sherrill también puso el foco en los precios exorbitantes que la organización está imponiendo a los aficionados, contrastándolos con la falta de apoyo a la infraestructura local: “La FIFA está cobrando a los aficionados hasta $10,000 por una sola entrada para la final. Están cobrando más de $200 por estacionamiento 'premium' en el American Dream Mall, mientras eliminan el estacionamiento en el MetLife Stadium. Se estima que ganarán $11,000 millones por el Mundial en total”.

Finalmente, la mandataria cerró con una advertencia sobre la responsabilidad fiscal de su administración frente al evento deportivo más grande del mundo: “¿Y se supone que los habitantes de Nueva Jersey deben pagar una factura de $48 millones por los costos de transporte? Eso no va a suceder”.