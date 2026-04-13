Selección Mexicana en Toluca: El 'Infierno' recibirá el último ensayo previo al Mundial 2026

La emoción por el próximo Mundial 2026 alcanzó un punto máximo de intensidad y la logística del equipo nacional entró en su fase definitiva. En un movimiento que emocionó a la afición mexiquense, se confirmó que el Estadio Nemesio Diez se vestirá de gala para albergar el capítulo final de la preparación tricolor. La casa de los Diablos Rojos del Toluca, un recinto con alma y una cercanía envidiable entre la tribuna y la cancha, resultó la sede elegida para que la Selección Mexicana se despida de su público antes de encarar el torneo más importante del planeta.

Once titular de la Selección Mexicana ante Bélgica. Mexsport

Este histórico inmueble, que ya presumió con orgullo su carácter mundialista en las ediciones de 1970 y 1986, no quiso quedar fuera de la fiesta actual. Por ello, las autoridades deportivas y gubernamentales pactaron que el "Infierno" sea el escenario donde el representativo nacional reciba su última dosis de apoyo masivo antes de buscar la gloria en la máxima justa del futbol.

EL 'INFIERNO' DE TOLUCA: LA ÚLTIMA ADUANA DE JAVIER AGUIRRE

El calendario marcó el próximo 4 de junio como la fecha clave para este compromiso internacional. La escuadra que comanda Javier Aguirre enfrentará a la siempre competitiva selección de Serbia. Este duelo representará mucho más que un simple amistoso, ya que funcionará como la prueba de fuego definitiva para los futbolistas que integran la convocatoria. En el césped de la capital mexiquense, los jugadores buscarán convencer al cuerpo técnico de que merecen un lugar en el once titular para el debut mundialista.

Calentamiento de la Selección Mexicana. Mexsport

Cabe recordar que el estreno de México en el Mundial 2026 ocurrirá apenas una semana después de este encuentro, específicamente el 11 de junio contra Sudáfrica. Por esta razón, el choque ante los serbios servirá para ajustar los últimos detalles tácticos, pulir la puntería y fortalecer la cohesión del grupo bajo una atmósfera de presión real. La elección de Toluca respondió a la intención de generar un ambiente de total comunión con la gente, aprovechando la acústica y la presión que ejerce este estadio remodelado.

HISTORIA Y MODERNIDAD EN EL CORAZÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

Desde su espectacular transformación en 2017, el Estadio Nemesio Diez se consolidó como uno de los estadios más funcionales y estéticos del futbol mexicano. Su historia es rica; basta recordar que en el Mundial de 1970 albergó el vibrante duelo de segunda ronda entre el equipo nacional e Italia. Ahora, la Federación Mexicana de Futbol confía en que el lleno total está garantizado, repitiendo el éxito de taquilla que el Tri vivió recientemente en la ciudad.

El Estadio Nemesio Diez de Toluca. Mexsport

Pero la actividad de la selección no se limitó únicamente al equipo varonil mayor. El próximo sábado 18 de abril, el recinto también recibirá a la Selección Mexicana Femenil, que disputará un partido eliminatorio crucial rumbo a su respectivo Mundial frente a Puerto Rico. El anuncio oficial de toda la logística para el juego de los hombres ante Serbia se realizará este martes en el Palacio de Gobierno del Estado de México, donde se darán a conocer los detalles sobre la venta de boletos.

La última vez que el conjunto azteca pisó el césped de Toluca entregó una actuación redonda al derrotar 4-0 a Honduras en los cuartos de final de la Nations League. Con ese antecedente de goleada y buen juego, la afición espera que el adiós previo a la gran cita veraniega sea igual de espectacular, sellando un pacto de unidad entre el equipo y su fanaticada en uno de los estadios con más tradición del país.