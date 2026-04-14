¡El 'Brody' es 'influencer'! Jorge Campos desata la locura en redes y el Galaxy le da la bienvenida

La apertura de las cuentas oficiales de Jorge Campos en redes sociales ha generado gran revuelo entre aficionados del futbol mexicano, debido al carisma y popularidad del exguardameta, considerado uno de los personajes más icónicos del balompié nacional.

El anuncio no pasó desapercibido a nivel internacional, pues el LA Galaxy le dio la bienvenida al exportero mexicano a la red social X con un mensaje especial, recordando su paso por la institución en los años 90.

“Bienvenido a X, @soyjorgecampos1. Jorge Campos, apodado ‘El Inmortal’, fue nuestro portero titular en nuestra temporada inaugural de 1996”, publicó el club angelino.

El mensaje del Galaxy también revivió la etapa en la que el canterano de los Pumas de la UNAM defendió los colores del equipo estadounidense, reforzando su legado como uno de los futbolistas mexicanos más reconocidos a nivel internacional.

En redes sociales, la reacción de los aficionados no se hizo esperar, y en pocas horas las cuentas del exjugador comenzaron a registrar un incremento notable en seguidores, reflejando la expectativa que genera su llegada al entorno digital.

Expectativa por su contenido

La presencia de Campos en plataformas digitales ha despertado curiosidad entre los fans, quienes se preguntan qué tipo de publicaciones compartirá el histórico portero, conocido tanto por su talento bajo los tres palos como por su personalidad extrovertida y estilo único.

Su incursión en redes promete mantener el interés de una afición que sigue recordando con cariño al “Inmortal” del futbol mexicano.