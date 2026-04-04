Ni el VAR salva esto: Zara reprueba historia y matemáticas con playera del Mundial de México 1986

El negocio de la nostalgia suele ser un terreno seguro. Las marcas lo saben y lo explotan sin discreción cada vez que una gran acontecimiento deportivo asoma en el calendario. A meses de que el balón vuelva a rodar en Norteamérica con la Copa del Mundo 2026, la maquinaria comercial ya está en marcha. Sin embargo, no todo sale como se planea.

La firma Zara, perteneciente al gigante Inditex, decidió apostar por una colección de camisetas de corte vintage que rinde homenaje a distintas Copas del Mundo. En el catálogo aparecen referencias a Copa Mundial de la FIFA España 1982, Estados Unidos 1994, Francia 1998 y, por supuesto, la icónica México 1986.

Zara confunde fechas del Mundial

La camiseta dedicada a México 86, que incluye la imagen de la entrañable mascota Pique, presenta errores que no pasaron desapercibidos para los aficionados más atentos. En el diseño se lee que la final corresponde a “México 1970”, una confusión directa con la Copa Mundial de la 1970, torneo que sí fue el primero organizado en territorio mexicano.

El desliz no termina ahí. La prenda también indica que se trata de la “IX Copa del Mundo”, cuando en realidad el torneo de 1986 fue la duodécima edición del campeonato. La novena, justamente, fue la de 1970, lo que deja ver que el error no es menor ni aislado, sino una mezcla de referencias históricas que terminó por desordenar el mensaje.

El detalle ha generado conversación en redes sociales, donde los aficionados combinan ironía con incredulidad. No se trata sólo de un fallo de imprenta. En un país donde el futbol forma parte de la memoria colectiva, tocar un Mundial implica entrar en terreno sensible. México 86 no es cualquier torneo. Es el escenario del legado de Diego Maradona, de los goles imposibles y de una narrativa que sigue viva casi 40 años después.

¿Cuánto vale la prenda del error?

La camiseta, que tiene un costo de 349 pesos y está disponible en línea, se convirtió sin quererlo en pieza de conversación más que de colección. Lo que pretendía ser un homenaje terminó como un recordatorio de que la nostalgia también exige precisión.