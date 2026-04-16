¿Adiós al torneo? Cruz Azul confirma la gravedad de la lesión de Nicolás Ibáñez

La tensión en La Noria finalmente bajó de intensidad, aunque el panorama para el cierre de torneo sufrió un ajuste forzoso. Tras las alarmantes imágenes de Nicolás Ibáñez abandonando el Estadio Banorte sin poder apoyar el pie, el cuerpo médico de Cruz Azul realizó los estudios pertinentes para determinar qué tan severo resultó el daño. Después de esperar a que la zona se desinflamara, los resultados arrojaron un diagnóstico que, si bien alejó el fantasma del quirófano, dejó a La Máquina sin su referente de área por las próximas semanas.

Nicolás Ibáñez tendido en el césped Mexsport

El atacante argentino encendió las alarmas de todo el futbol mexicano durante el último Clásico Joven contra el América. En un principio, los gestos de dolor del jugador sugirieron una ruptura del tendón de Aquiles, una lesión que lo hubiera marginado de las canchas por casi un año. Afortunadamente para la causa celeste, el panorama cambió drásticamente tras las pruebas de imagen realizadas este jueves, confirmando que el tendón se encuentra intacto.

EL DIAGNÓSTICO OFICIAL: ¿QUÉ PASÓ CON LAS PIERNAS DE IBÁÑEZ?

A través de un comunicado institucional, el club detalló que el goleador sufrió una ruptura muscular en el gastrocnemio y sóleo de su pierna derecha. En términos menos técnicos, se trata de un desgarro de consideración en la zona de los gemelos. Aunque el equipo no especificó el grado exacto de la lesión (que puede ir del I al III), la naturaleza de la zona afectada requiere de un cuidado extremo para evitar una recaída que resulte definitiva en este Clausura 2026.

Reporte médico de Cruz Azul sobre Nicolás Ibáñez. Foto de X: @CruzAzul

Este tipo de afectaciones musculares suelen tener periodos de recuperación muy variados. Si se tratara de un grado leve, el tiempo de espera sería de apenas un par de semanas; sin embargo, por la forma en que el jugador salió del estadio, todo indica que el proceso será más largo. El cuerpo médico trabajará a marchas forzadas para que la evolución del jugador sea favorable, aplicando terapias de rehabilitación que permitan cicatrizar las fibras musculares de forma adecuada antes de regresarlo a la alta intensidad.

EL PLAN DE LARCAMÓN PARA LA LIGUILLA SIN SU GOLEADOR

La baja de Ibáñez significa un rompecabezas táctico para Nicolás Larcamón de cara a la recta final de la Liga MX. El estratega argentino ya sabe que no contará con su compatriota para los duelos definitivos contra Xolos de Tijuana, Gallos Blancos de Querétaro y Rayos del Necaxa. Estos tres compromisos son vitales para asegurar una posición privilegiada en la tabla, pero ahora el equipo tendrá que buscar alternativas en la banca para suplir la cuota goleadora de ‘Nico’.

Nicolás Larcamón abrazando a Nicolás Ibáñez. Mexsport

La apuesta del cuerpo técnico celeste es clara: conservar al delantero entre algodones para que llegue a punto a la Liguilla. El objetivo principal es que Ibáñez esté disponible para la ronda de los Cuartos de Final, saltándose cualquier riesgo innecesario en la fase regular. Mientras tanto, la afición de Cruz Azul mantiene la fe en que su equipo logre mantener el ritmo sin su estrella, esperando que el regreso del "Toro" sea el impulso final para buscar la décima corona en el futbol nacional.