¿Miedo a ya no lucrar con el invicto? Manny Pacquiao acusa a Mayweather de evadir pelea real

La anticipada revancha entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr., programada originalmente para el 19 de septiembre en la Sphere de Las Vegas, se encuentra en un limbo legal y deportivo. El boxeador filipino afirmó que el estadunidense intenta reclasificar el combate como una exhibición por temor a perder su récord profesional invicto.

Aunque Netflix anunció el enfrentamiento el pasado 23 de febrero, Mayweather puso en duda los términos el 28 de marzo, calificando el evento como una exhibición sin sede definida. Esta postura fue rechazada de inmediato por el equipo de Pacquiao, quienes sostienen que los contratos firmados estipulan una pelea profesional.

El conflicto contractual

Eso no es lo que firmamos. Firmamos para una pelea de verdad. Él recibió su anticipo", declaró Pacquiao durante una entrevista el lunes en el programa Inside The Ring de DAZN. El filipino sugirió que el cambio de postura de Mayweather responde a una estrategia para proteger su marca personal de "TBE" (The Best Ever).

"Creo que tiene miedo a perder. Esa es su ventaja: salir a dar exhibiciones gracias a su récord invicto. Si ese récord se arruina, ¿qué más podrá usar como baza?", cuestionó el único campeón en ocho divisiones distintas.

Jas Mathur, director ejecutivo de la promotora de Pacquiao, reiteró que existen múltiples documentos legales que certifican el carácter profesional del encuentro. De acuerdo con Mathur, los abogados de ambas partes mantienen comunicaciones activas, con el martes 14 de abril como fecha límite para resolver la disputa.

El peso del legado

Pacquiao, de 47 años, regresó del retiro en julio pasado con un empate ante Mario Barrios. Para el filipino, esta revancha es el combate más relevante de su trayectoria, pues busca revertir el resultado de 2015, donde Mayweather se impuso por decisión unánime.

Por su parte, Mayweather, de 49 años, no ha disputado una pelea profesional desde su victoria ante Conor McGregor en 2017, limitando su actividad a exhibiciones de alto perfil. A pesar de tener otros compromisos anunciados en el Congo y Grecia, los detalles sobre estos encuentros permanecen escasos.