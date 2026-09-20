Liga MX: Así quedó la tabla de posiciones tras la Jornada 9 del Apertura 2026

Terminó la actividad de la Jornada 9 en el Apertura 2026 de la Liga MX y Toluca se mantiene como líder del certamen, seguido por Chivas y América; Monterrey, Pachuca, Pumas y Tigres estarían eliminados de la Liguilla al mantenerse fuera de los 8 primeros.

FC Juárez y Santos, que se mantienen como los peores en la tabla de posiciones, ganaron sus partidos de la Jornada 9, algo que no estaba pronosticado debido a sus enfrentamientos en la frontera ante Tigres ni la visita de los de Torreón al Nemesio Diez.

Conoce todos los detalles acerca de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX:

Resultados de la Jornada 9, Apertura 2026 - Liga MX

Con 26 goles anotados en el fin de semana, un total de 3 locales lograron imponer condiciones, presentándose 4 empates y dos triunfos por parte de los visitantes, resultado que fue la gran sorpresa en la Jornada 9 del presente semestre.

Puebla 1-1 Atlante

FC Juárez 2-0 Tigres

Atlas 1-1 Pumas

Atlético San Luis 3-1 Necaxa

Monterrey 1-0 Cruz Azul

América 2-2 Chivas

Pachuca 2-2 Xolos

Toluca 2-3 Santos

Querétaro 1-1 León

* Tigres y Cruz Azul fueron los únicos conjuntos que no lograron anotar en la Jornada 9 del Apertura 2026 en la Liga MX.

Suena el Himno Nacional de México previo al Clásico Nacional entre América y Chivas del Apertura 2026. Mexsport

Tabla general tras la Jornada 9, Apertura 2026 - Liga MX

Pese a la derrota sufrida en casa, el conjunto de Antonio Mohamed se mantiene en la cima del Apertura 2026, sin embargo, perdieron la oportunidad de separarse de sus más cercanos perseguidores, como lo son Chivas y América; 4 equipos con partidos pendientes:

1. Toluca / 19 puntos (+11 diferencia de goles).

2. Chivas / 18 (+9).

*3. América / 17 (+9).

4. Cruz Azul / 15 (+1).

*5. Querétaro / 14 (+3).

6. León / 14 (+2).

*7. Xolos / 14 (+2).

8. Puebla / 14 (0).

El Estadio Cuauhtémoc volvería a recibir un partido de Puebla en la Liguilla. Mexsport

9. Atlas / 14 (-2).

*10. Monterrey / 13 (+4).

11. Pachuca / 12 (+5).

12. Pumas / 12 (-1).

13. Atlético San Luis / 9 (-5).

14. Atlante / 8 (-5).

15. Necaxa / 8 (-6).

16. Tigres / 7 (-4).

17. Santos / 7 (-6).

18. FC Juárez / 3 (-17).

* Equipos que mantienen un partido pendiente correspondiente a la Jornada 7 del presente Apertura 2026: América Vs Xolos y Querétaro Vs Monterrey.

BFG