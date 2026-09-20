Querétaro y León regalan un gris 1-1 en el cierre de la jornada 9 de la Liga MX

La Jornada 9 de la Liga MX se despidió con un empate que dejó poco para presumir. El Querétaro y el León igualaron 1-1 en La Corregidora, en un partido que tuvo intensidad a ratos, pero que nunca terminó de convertirse en un espectáculo.

La Fiera tuvo la pelota durante buena parte de la noche, con un amplio dominio, nunca encontró la manera de traducir esa jerarquía en los tres puntos. Una mitad de jornada muy intermitente para ambos equipos que

Los Gallos incluso habían celebrado primero, pero la anotación fue invalidada por una falta previa sobre el arquero Óscar García. Aquella jugada terminó siendo apenas uno de los pocos momentos que sacudieron un primer tiempo marcado por la escasez de oportunidades y la poca claridad de ambos equipos.

El encuentro necesitaba un sacudón y llegó después del descanso. León encontró en el área la oportunidad que tanto había buscado y un penal terminó por abrir el marcador. Daniel Arcila tomó el balón y no falló desde los once pasos para colocar el 1-0 y darle a La Fiera una ventaja que parecía encaminar el partido.

Pero Querétaro no tardó en responder. Los Gallos encontraron espacios a la espalda de la defensa esmeralda y armaron un contragolpe letal que terminó con Íker Benito frente al arco. El atacante no desaprovechó la oportunidad y apenas seis minutos después del gol de León apareció el 1-1.

El empate cambió poco la historia del encuentro. León siguió teniendo el control del balón y terminó con 62 por ciento de posesión, pero tener la pelota no significó generar las ocasiones suficientes para volver a ponerse arriba. La Fiera llegó hasta los últimos metros, aunque ahí perdió la precisión que necesitaba para hacer daño.

Querétaro apostó por resistir y encontró en la velocidad de sus transiciones su mejor argumento. León, por su parte, se quedó con el balón, pero también con la deuda de no haber aprovechado las oportunidades.

El tiempo se consumió sin que apareciera el golpe definitivo. Al final, ninguno encontró la fórmula para romper el empate y ambos tuvieron que conformarse con sumar un punto para cerrar la Jornada 9 de la Liga MX.