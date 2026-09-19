América Vs Chivas EN VIVO: Jornada 9, Apertura 2026 - Liga MX
¡Por el liderato del Apertura 2026! América y Chivas protagonizan una nueva edición del Clásico Nacional en el Estadio Banorte; síguelo EN VIVO
Los protagonistas del Clásico Nacional ya se encuentran en el terreno de juego
Titulares: Tala Rangel, Bryan González, Diego Campillo, Luis Romo, Daniel Aguirre, Fernando González, Omar Govea, Richard Ledezma, Santiago Sandoval, Roberto Alvarado y Ricardo Marín
Suplentes: Oscar Whalley, Luis Rey, Jonathan Pérez, Jesús Hernández, Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez, Hugo Camberos, Kevin Castañeda, Jordan Carrillo y Ángel Sepúlveda
Director Técnico: Gabriel Milito
Titulares: Rodolfo Cota, Dagoberto Espinoza, Emilio Lara, Israel Reyes, Miguel Vázquez, Cristian Borja, Alan Cervantes, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Raphael Veiga y Henry Martin
Suplentes: Luis Malagón, Franco Rossano, Ramón Juárez, Ícaro, Edwin Cerrillo, Erick Sánchez, Isaías Violante, Óscar Perea, Carlos Álvarez y Miguel Borja
Director Técnico: Guillermo Almada
* Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo, fuera de la convocatoria al igual que Kevin Álvarez.
Las Águilas podrían hacer historia al llegar al centenar de victorias ante el Rebaño
Será el árbitro del compromiso correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026
Como sucedió en el Mundial 2026, habrá sombreros en los asientos de los aficionados
América y Chivas se enfrentarán ante más de 88,000 aficionados en la cancha del Estadio Banorte