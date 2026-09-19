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América Vs Chivas EN VIVO: Jornada 9, Apertura 2026 - Liga MX

¡Por el liderato del Apertura 2026! América y Chivas protagonizan una nueva edición del Clásico Nacional en el Estadio Banorte; síguelo EN VIVO

Por: Bernardo Ferreira

Con el liderato en juego, América y Chivas se enfrentan en la Jornada 9 del Apertura 2026 dentro del Estadio Banorte.
Con el liderato en juego, América y Chivas se enfrentan en la Jornada 9 del Apertura 2026 dentro del Estadio Banorte.Especial
Escudo del Club América
AMÉRICA
00
CHIVAS
Escudo de Chivas.
POR COMENZAR...
-Ya calientan

Los protagonistas del Clásico Nacional ya se encuentran en el terreno de juego

-Así sale Chivas para encarar el duelo ante América

Titulares: Tala Rangel, Bryan González, Diego Campillo, Luis Romo, Daniel Aguirre, Fernando González, Omar Govea, Richard Ledezma, Santiago Sandoval, Roberto Alvarado y Ricardo Marín

Suplentes: Oscar Whalley, Luis Rey, Jonathan Pérez, Jesús Hernández, Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez, Hugo Camberos, Kevin Castañeda, Jordan Carrillo y Ángel Sepúlveda

Director Técnico: Gabriel Milito

-América se declara listo para el Clásico Nacional

Titulares: Rodolfo Cota, Dagoberto Espinoza, Emilio Lara, Israel Reyes, Miguel Vázquez, Cristian Borja, Alan Cervantes, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Raphael Veiga y Henry Martin

Suplentes: Luis Malagón, Franco Rossano, Ramón Juárez, Ícaro, Edwin Cerrillo, Erick Sánchez, Isaías Violante, Óscar Perea, Carlos Álvarez y Miguel Borja

Director Técnico: Guillermo Almada

* Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo, fuera de la convocatoria al igual que Kevin Álvarez.

-América va por su triunfo 100 ante Chivas

Las Águilas podrían hacer historia al llegar al centenar de victorias ante el Rebaño

-Víctor Alfonso Cáceres

Será el árbitro del compromiso correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026

-Sombreros protagonizarán Clásico Nacional

Como sucedió en el Mundial 2026, habrá sombreros en los asientos de los aficionados

-¡¡¡Bieeeeeeenvenidos a las acciones del partido!!!

América y Chivas se enfrentarán ante más de 88,000 aficionados en la cancha del Estadio Banorte

Con el liderato en juego, América y Chivas se enfrentan en la Jornada 9 del Apertura 2026 dentro del Estadio Banorte.
Con el liderato en juego, América y Chivas se enfrentan en la Jornada 9 del Apertura 2026 dentro del Estadio Banorte.Especial

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