Revés a Los Chapitos… Capturan a ‘El Peli’ en Mazatlán, Sinaloa, confirma García Harfuch

Un operativo coordinado en Mazatlán, Sinaloa, derivó en la detención de cuatro personas, entre ellas un hombre identificado como Jesús Antonio “N”, conocido como “El Peli”. Las autoridades lo señalan como un presunto operador relevante de Genaro Aarón “N”, integrante de Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa.

Las autoridades lo relacionan presuntamente con actividades de logística, abastecimiento, recursos económicos y privación de la libertad.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre el despliegue y las acusaciones contra el detenido, a quien el Gabinete de Seguridad identifica como un presunto generador de violencia en la entidad.

Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”, es identificado como generador de violencia y operador relevante de Genaro Aarón “N” de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa", precisó García Harfuch.

De acuerdo con la información difundida por García Harfuch, Jesús Antonio “N” presuntamente coordinaba actividades logísticas y de abastecimiento para la organización criminal.

Entre las funciones que se le atribuyen se encuentran la administración de recursos económicos derivados de la venta de drogas, así como su presunta participación en la privación de la libertad de personas.

Estas acusaciones forman parte de los señalamientos de las autoridades y deberán ser sustentadas mediante las investigaciones y los procedimientos judiciales correspondientes.

Armas aseguradas a Jesús Antonio “N”, conocido como “El Peli”. X

García Harfuch anuncia continuidad de operativos en Sinaloa

Tras el operativo en Mazatlán, Omar García Harfuch señaló que las acciones de seguridad continuarán de manera permanente en el estado de Sinaloa.

El objetivo, según el funcionario, es debilitar y desarticular las estructuras criminales identificadas como responsables de generar violencia en la entidad.

Las operaciones continuarán de manera permanente para debilitar y desarticular las estructuras criminales responsables de generar violencia en Sinaloa", subrayó García Harfuch.

La detención de “El Peli” se suma a las operaciones de las autoridades federales en Sinaloa, donde las instituciones de seguridad mantienen acciones coordinadas para combatir a grupos delictivos.