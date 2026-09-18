Atlante no logra sostener el triunfo en la reaparición de 'Hobbit' Bermúdez

Atlante dejó escapar el triunfo en el Estadio Cuauhtémoc y, empatando 1-1 frente al Puebla, ambos conjuntos inauguraron la Jornada 9 del Apertura 2026; Hobbit Bermúdez reapareció en un partido de Liga MX tras 3,416 días de espera y estuvo cerca de brindarle la victoria a los de Miguel Herrera.

Con la obligación de sumar tres puntos, Atlante se metió a la cancha de uno de los caballos negros del presente semestre y, pese al dominio alterno en el inicio, fueron los capitalinos quienes lograban tomar ventaja en el marcador.

Puebla 0-1 Atlante

Antes de marcharse al descanso, fue Jhojan Julio quien llegó hasta línea de fondo y envió una diagonal matona al centro del área poblana, sitio en el que Walter Portales apareció por sorpresa para definir de primera intención y mandar el balón al fondo de las redes (41’).

Puebla 1-1 Atlante

Con tres modificaciones tras la primera mitad, el conjunto de Gerardo Espinoza tomó el mando en su cancha y el uruguayo Mathías Tomás disparó al arco, aprovechando un desvío que elevó el esférico y simplemente generó que Oscar Jimenez observara cómo bajaba para incrustarse en la horquilla y ver la igualada en el marcador (53’).

‘Hobbit’ Bermúdez reaparece con Atlante

Puebla tomó el rumbo del compromiso y consiguió un penal a favor en el 64’ de tiempo corrido, sin embargo, fue el propio silbante central, Aldo Ballesteros, quintas la revisión en el VAR dictaminó que el partido se reanudaría con saque de meta, anulando la pena máxima señalada en un inicio.

La espera terminó. Luego de 3,416 días, Christian Hobbit Bermúdez saltó al terreno de juego para volver a disputar un compromiso de Liga MX y, enfundado en la playera del equipo de sus amores, el mediocampista número 18 estuvo a centímetros de brindarle el triunfo al conjunto azulgrana tras un balón que pegó en la humanidad de Ricardo Gutiérrez antes de marcharse por un costado del arco, protagonizando la última de peligro.

Con este resultado, Puebla es 5º sitio de la tabla de posiciones al sumar 14 puntos tras la Jornada 9, mientras que Atlante es 14º con 8 unidades que los aleja cada vez más de un -hoy- lejano sitio en Liguilla.

En la Jornada 10 del Apertura 2026, Atlante volverá a la capital del país para medirse ante Rayados de Monterrey en uno de los compromisos más complejos en el resto de su semestre, mientras que Puebla visitará la cancha del Volcán para enfrentar a unos Tigres ávidos de sumar la mayor cantidad de puntos en busca de no rezagarse más en la lucha por un sitio en Liguilla.

BFG