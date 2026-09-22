Tres clubes ya cumplieron la regla de menores. Atlante, Xolos y América sumaron más de mil minutos

Atlante, Xolos y América son los únicos tres equipos que tras 9 jornadas disputadas del actual Torneo de Apertura 2026, ya acumularon los 1,170 minutos que existe la Liga a los 18 equipos que conforman la Primera División.

La última institución en sumarse fueron las Águilas del América tras el Clásico que disputó contra las Chivas del Guadalajara, encuentro que concluyó 2-2 en la cancha del Estadio Banorte. La mayor parte de los minutos los ha acumulado gracias a que el Director Técnico del cuadro de Coapa, Guillermo Almada ha echado mano de Dagoberto Espinoza y Miguel Vazquez.

Previamente, los Potros de Hierro del Atlante, desde la fecha 7 y Xolos en la Jornada 8, fueron los que cumplieron el lineamiento del máximo organismo del futbol mexicano. El cuadro azulgrana, gracias a que el estratega Miguel Herrera he alineado a Walter Portales, Daniel González y Nico Carrera, ya han superado la meta, mientras que el “Loco” Sebastián Abreu, con el Club Tijuana, lo alcanzó mediante Gilberto Mora, Yael Padilla, Ramiro Árciga y Aldhair Pérez.

La regla estipula que cada equipo debe acumular 1,170 minutos con jugadores nacidos en 2004 y años posteriores.

Lejos del cometido están…

Están lejos en la cima de la tabla general y también, lejos de cumplir la regla de minutos que la Liga ha estipulado para fomentar el crecimiento de talento mexicano. En ese “penoso” peldaños se encuentra FC Juárez, institución que en la tabla general suman únicamente 3 puntos, mismos que perderían si hoy concluyera el torneo, como sanción que la regla estipula para quienes no alcancen el objetivo.

Juárez sólo ha cumplido con el 17 por ciento del objetivo, al acumular 199 minutos. Le restan 971 minutos y cabe recordar que no es válido sumar más de 225 minutos por encuentro.

El otro club en el fondo de la tabla de minutos de menores son los Rayados del Monterrey, si bien no se encuentran en el fondo de la tabla general (escalón 10 con 13 puntos), vienen de ganar 1-0 al Campeón Cruz Azul, pero les resta por conseguir 884 minutos si no quieres que les sean eliminados tres puntos al final del certamen.

El antepenúltimo equipo es el Querétaro, con 803 minutos por acumular. Aunque su posición en la tabla general es más positiva que los dos anteriores, toda vez que se ubica en zona de Liguilla con 14 puntos en el quinto sitio.