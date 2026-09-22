Se intensifica Polo y ya es categoría 5 en costas del Pacífico

El huracán Polo se intensificó hasta alcanzar la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, frente a las costas del Pacífico mexicano, informó la mañana de este martes el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el organismo estadounidense, se prevé que el ciclón tropical se desplace lentamente frente a la costa de México durante los próximos días, una situación que podría prolongar las condiciones de lluvia, viento y oleaje elevado en distintas zonas del litoral.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el centro del huracán Polo se ubicó a 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 580 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, con rachas de hasta 315 kilómetros por hora. Su desplazamiento es hacia el este, a una velocidad de 9 kilómetros por hora.

Ante la evolución del fenómeno meteorológico, la Conagua mantiene una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

Estados que tendrán lluvias por las bandas nubosas de Polo

Las bandas nubosas del huracán Polo ocasionarán lluvias muy fuertes a puntualmente intensas en entidades del occidente y sur de México, desde Jalisco hasta Oaxaca. Estas condiciones estarán acompañadas de rachas de viento y oleaje elevado en las costas de los estados mencionados.

Además, se pronostican chubascos y lluvias fuertes en el centro del país, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas y seguir las indicaciones de Protección Civil.

El monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del territorio nacional generarán lluvias puntualmente intensas en Chihuahua y Durango, así como lluvias fuertes en Sonora, Sinaloa y Nayarit. En Baja California Sur se esperan chubascos, todos ellos con posibles descargas eléctricas y rachas de viento.

Por otra parte, los canales de baja presión y la inestabilidad atmosférica en el interior del país favorecerán lluvias puntualmente intensas en Chiapas. También se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En Coahuila, Nuevo León, Querétaro e Hidalgo se esperan chubascos, mientras que Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato podrían registrar lluvias aisladas.

Se mantiene el ambiente caluroso en varias regiones

A pesar de la presencia de lluvias asociadas al huracán Polo y otros sistemas meteorológicos, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de México, los estados del litoral del Pacífico, el golfo de México y la península de Yucatán.

Las autoridades meteorológicas recomiendan consultar los avisos oficiales, especialmente en las zonas costeras bajo vigilancia, debido a la posibilidad de vientos intensos, oleaje elevado y precipitaciones que podrían ocasionar afectaciones.