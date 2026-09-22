SEP restringe uso de celulares en escuelas, pero sin sanciones para alumnos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció restricciones para el uso de celulares y otros dispositivos personales en las escuelas, pero el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación no fija una sanción específica para los estudiantes que incumplan las disposiciones.

La medida tampoco plantea un esquema exclusivamente punitivo. El propio acuerdo establece que la aplicación de las disposiciones tendrá un carácter formativo y preventivo, con participación de estudiantes, docentes y familias.

La letra chica cambia además dependiendo del nivel educativo.

En educación básica, los teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y otros aparatos electrónicos personales deberán permanecer restringidos durante toda la jornada escolar.

El uso estará permitido cuando haya sido previamente programado con fines pedagógicos y bajo orientación docente, así como ante emergencias, necesidades de salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión, entre otras excepciones.

Sin embargo, el acuerdo no establece qué consecuencia concreta tendrá para un alumno incumplir la restricción. No fija una suspensión, expulsión o castigo nacional aplicable de manera automática por utilizar el dispositivo durante la jornada.

La SEP deja así la implementación en manos de las comunidades educativas, dentro de los criterios establecidos por el acuerdo.

Cuatro opciones para las preparatorias

En educación media superior la regulación es todavía más flexible: no existe una sola modalidad nacional para todas las preparatorias.

El acuerdo contempla cuatro alternativas para que las instituciones definan cómo limitar el uso no pedagógico de los dispositivos: resguardo de los aparatos en el aula o en la dirección; uso limitado a determinados horarios o espacios; restricción durante toda la jornada escolar y uso programado cuando exista una finalidad pedagógica.

Cada institución deberá construir sus acuerdos con su comunidad educativa, de acuerdo con sus características y necesidades.