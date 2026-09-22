Tras polémica, Nicolás Morales deja de ser técnico del Atlante femenil

Tras la polémica que lo rodeó tras el compromiso ante Querétaro, Atlante anunció la destitución de Nicolás Morales, dejando vacante el sitio como Director Técnico del conjunto azulgrana en la Liga BBVA Femenil; declaraciones sobre Nailea Vidrio y las delanteras de Gallos generaron ruido en el entorno del club debutante.

El pasado lunes 21 de agosto, Atlante recibió a Querétaro en las instalaciones del CAR Atlante para disputar el compromiso de la Jornada 8 en el Apertura 2026 de la Liga BBVA Femenil, duelo en el que las locales lograron imponer condiciones con tantos de Andrea González (38’) y Conni Herrera (60’).

Una vez finalizado el compromiso, Nicolás Morales atendió a los medios de comunicación, generando polémica sobre la actividad y desempeño de Nailea Vidrio y refiriéndose a las delanteras Grace Chanda y Enekia Lunyamila como las “delanteras de color” del Querétaro.

A 24 horas de lo anunciado por el estratega, Atlante anunció mediante sus redes sociales la destitución del mexicano de 60 años, quedándose sin Director Técnico para la Jornada 9, duelo que sostendrán ante Pumas en la misma cancha del CAR Atlante:

“A partir de este día, el profesor Nicolás Morales deja de desempeñarse como Director Técnico de nuestro equipo femenil. En Atlante respaldamos la identidad que hemos construido sustentada en calores, principios y respeto”.

Siendo 8° lugar en el Apertura 2026 de la Liga BBVA Femenil, Atlante se encuentra penúltimo del Grupo A y prácticamente sin posibilidades de conseguir su sitio en Liguilla, sin embargo, en la parte final del presente semestre aún se medirán a las universitarias, Xolos, León, Chivas, América y Tigres.

Será en los siguientes días cuando el conjunto azulgrana anuncie oficialmente quién tomará el cargo en la dirección técnica de Atlante, escuadra que vive su primer semestre en la historia de la Liga BBVA Femenil.

BFG