¡Hay Helinho para rato! Toluca renueva al brasileño hasta 2029

El gran momento que está viviendo el Toluca no puede entenderse sin la gran gestión deportiva para realizar fichajes y uno de esos grandes refuerzos fue Helinho, quien después de varios rumores de salida, ha decidido renovar con los Diablos.

Hace casi un mes, el rumor de que el extremo brasileño se iría del conjunto rojo comenzó a sonar muy fuerte, sin embargo, hoy queda confirmado que seguirá en el equipo de Antonio Mohamed.

Así anunció Toluca la renovación de Helinho Toluca FC

Toluca renueva a Helinho hasta 2029

Mediante un comunicado, el Toluca informó que ha acordado la renovación de contrato de Helinho hasta 2029.

Con un video, donde destacan imágenes sobre la supuesta salida del brasileño, los Diablos Rojos confirmaron su permanencia y añadieron el mensaje “Donde el corazón quiere estar”.

“La renovación de Helinho impacta el entorno escarlata y su afición de manera positiva, al lograr la continuidad de un elemento que demostrado total identidad con el club a través de su entrega en la cancha”; se lee en el comunicado.

Helinho es el fichaje más caro en la historia del Toluca y aunque le costó mucho trabajo adaptarse al estilo de juego del club y al país, hoy en día es uno de los jugadores más importantes del esquema del Turco Mohamed.

Las estadísticas de Helinho con Toluca

Helinho llegó a Toluca en septiembre de 2024 procedente del Red Bull Bragantino por 15 millones de dólares.

A sus 26 años, el atacante brasileño registra 71 partidos oficiales vistiendo la camiseta escarlata, sumando 30 colaboraciones directas de gol entre anotaciones (18) y asistencias (12).

Su palmarés con el Toluca ya es importante, e incluye el Bicampeonato de la Liga MX, el Campeón de Campeones, Campeones Cup, Concachampions y la Leagues Cup, en la que anotó el gol definitivo en final disputada en septiembre de 2026 frente a Monterrey.