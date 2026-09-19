¡Nada para nadie! Atlas y Pumas empatan 1-1 en el regreso del “Chino” Huerta con los Pumas

En un duelo directo por la urgencia de estabilidad y la recuperación anímica, el Atlas y los Pumas de la UNAM empataron 1-1 sobre la cancha del Estadio Jalisco, en compromiso correspondiente a la fecha 9 de la Liga MX.

Ambos conjuntos saltaron al terreno de juego golpeados por goleadas en la jornada anterior —los Rojinegros ante Toluca (5-2) y los Auriazules ante Chivas (3-0)—, por lo que sumar era una prioridad absoluta. Ni la inversión millonaria de los nuevos dueños rojinegros ha logrado que el equipo muestre señales de éxito.

La máxima de “el que perdona pierde” se hizo válida en la primera mitad del juego, ya que apenas al minuto 5, Duk pudo darle la ventaja a los rojinegros con un potente centro que mandó por encima del arco. Sin embargo, fue el conjunto visitante el que dio el primer golpe de la tarde aprovechando el juego aéreo. Al minuto 23, tras un cobro de esquina, Ángel Azuaje conectó una especie de “escorpión”, generando un gol sumamente vistoso que ilusionó a los universitarios.

A partir de la anotación, el cuadro tapatío adelantó líneas en busca del empate, adueñándose de la posesión en el tramo final del primer tiempo. La recompensa local llegó al minuto 45, justo antes de irse al descanso, cuando André Leite definió dentro del área chica para colocar el 1-1 en la pizarra tras una jugada colectiva por el sector izquierdo.

En el complemento, la intensidad física sustituyó a la claridad en las áreas. Pumas intentó dar frescura a su ataque con piezas nuevas desde el banquillo, mientras que la zaga rojinegra se mantuvo firme cerrando espacios centrales.

Más allá de la frustración del empate, otra mala noticia para los Zorros del Atlas fue la lesión en la rodilla izquierda del jugador caboverdiano, Luis de Barros "Duk", quien debió dejar el estadio directo al hospital.

Volvió el "Chino" Huerta con Pumas

El que salió con sonrisa pese al empate fue el jugador de los Pumas, César Huerta, quien tuvo la oportunidad de volver a sumar minutos en el futbol mexicano tras su paso por el futbol europeo con el Anderlecht de la Primera División de Bélgica. Huerta ingresó al minuto 69', en sustitución de Vieira Dos Santos Junior.

Conforme pasaron los minutos, las imprecisiones dominaron la mitad de la cancha, impidiendo que cualquiera de los dos equipos generara opciones claras de gol para romper el empate. Con el silbatazo final, Atlas y Pumas aseguraron un punto en la tabla general que, si bien frena la racha de derrotas, deja un sabor agridulce en la aspiración de ambos planteles por afianzarse dentro de los puestos directos a la Liguilla.