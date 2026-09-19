Rayados se aprovecha de una mermada Máquina de Cruz Azul

Si Rayados de Monterrey necesitaba un rival específico para salir de su racha negativa, ése era Cruz Azul que resultó el ideal para volver a sumar 3 puntos ante su gente en el Estadio BBVA, en el juego correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026.

Si bien La Máquina es el actual Campeón del futbol mexicano, el equipo de Joel Huiqui venía de “capa caída” luego de haber sido derrotados a mitad de semana por el Inter Miami. Con la autoestima disminuida, Cruz Azul volvió a mostrar un funcionamiento pobre -irreconocible- que permitió que Rayados tuviera una clase de tiro al blanco en la portería de Kevin Mier.

Definitivamente el marcador pudo ser mucho más abultado, pero fueron los mismos regiomontanos los que no aprovecharon aún más las facilidades otorgadas por el cuadro cementero.

Y fue la misma defensa celeste, combinada con una mala salida de Mier, la que permitió que cayera el único gol del partido por conducto de César Garza, apenas al minuto 7 de tiempo corrido.

Si Cruz Azul generó algo de peligro durante el partido, fue el “Toro” Fernández el que no aprovechó las opciones, y en varias jugadas, gracias a la precisión que esta noche tuvo el otro “Toro”, Guzmán, quien recientemente fue llamado a la Selección Mexicana.

Los dirigidos por Matías Almeyda pueden ir tranquilos a casa luego de haber cortado su racha negativa, mas no satisfechos porque tuvieron oportunidades para ampliar el marcador pero desperdiciaron las ocasiones.

El Campeón del futbol mexicano está a tiempo de replantearse si la estrategia que está llevando a cabo es la indicada para soñar con un bicampeonato o debe analizar con sus jugadores qué los tiene mermados.Rayados enfrentará al Atlante en la fecha 10 del torneo, escenario que parece ideal para seguir una racha positiva, sin embargo, Cruz Azul recibirá a los Diablos Rojos del Toluca, equipo que podría complicarles aún más el momento que viven los cementeros.