¡Santos resucita en el Infierno! Remonta al Toluca y gana dos partidos seguidos

Santos Laguna volvió a creer y encontró en el Infierno una victoria que parecía imposible. Los Guerreros remontaron una desventaja de dos goles para derrotar 3-2 al Toluca en el Estadio Nemesio Diez, donde aprovecharon jugar prácticamente todo el segundo tiempo con un hombre más y terminaron derrumbando la resistencia escarlata con dos golpes en la recta final.

El Toluca parecía tener el encuentro bajo control cuando Federico Viñas abrió el marcador al minuto 25 con un remate de cabeza tras un servicio de Alexis Vega. Paulinho amplió la diferencia al 43 y puso el 2-0 que parecía encaminar otra victoria del conjunto dirigido por Antonio Mohamed.

Santos encontró vida antes del descanso. Ezequiel Bullaude descontó al 45+1 y convirtió un partido que parecía prácticamente definido en uno completamente distinto.

El panorama cambió todavía más para Toluca cuando Everardo López fue expulsado en el tiempo agregado del primer tiempo. Los Diablos tuvieron que afrontar toda la segunda mitad con 10 hombres y protegieron durante casi 40 minutos una ventaja que comenzó a hacerse cada vez más pequeña.

Santos Laguna adelantó líneas, acumuló gente en campo contrario y comenzó a encerrar a un Toluca que apostó casi todo a resistir. Los Guerreros insistieron con centros, remates y tiros de esquina, pero el reloj avanzaba y el empate no llegaba.

Kevin Palacios finalmente derrumbó la muralla al minuto 86. El colombiano, quien había ingresado al 69, sacó un disparo de derecha desde fuera del área tras asistencia de Fran Villalba para colocar el 2-2 y dejar servido un cierre frenético.

Santos no se conformó con el punto. Eduardo Aguirre, otro de los hombres enviados desde la banca, apareció al 90+3 dentro del área y definió de derecha, raso y junto al poste izquierdo, para completar una remontada espectacular y silenciar el Nemesio Diez.

Los Guerreros consiguieron así su segundo triunfo consecutivo después de haber vencido 2-1 a FC Juárez, una reacción importante para un equipo que llegó a la jornada desde la parte baja de la clasificación.

Santos Laguna no enlazaba dos victorias de Liga MX desde marzo de 2024, cuando derrotó consecutivamente a Querétaro y Cruz Azul.

El Toluca, que inició la fecha como líder del Apertura 2026, dejó escapar un partido que tenía 2-0 y pagó caro quedarse con un hombre menos. Santos, en cambio, resistió, insistió y terminó encontrando en el Infierno una victoria que puede cambiar el ánimo de todo su torneo.