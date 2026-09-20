Tabla de goleo Liga MX Apertura 2026 Jornada 9: Dos mexicanos pelean por el liderato

La Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó una fecha cargada de emoción, grandes partidos y una lluvia de goles.

El Clásico Nacional entre América y Chivas terminó en un vibrante 2-2, mientras que Pachuca y Tijuana repartieron puntos en un 2-2 agónico y Santos Laguna sorprendió con una remontada ante el líder Toluca. Fue una jornada que confirmó el alto nivel ofensivo del torneo.

En la lucha por el liderato de goleo, la pelea se concentra entre tres nombres, de los cuales dos son mexicanos. Salomón Rondón mantiene una clara ventaja, pero Ricardo Marín y Gilberto Mora se mantienen firmes en la disputa y no dejan de sumar.

Gilberto Mora abrió el marcador en la victoria de los Xolos 2-1 sobre los Tuzos. Mexsport

Morita y Marín pelean contra Rondón por el liderato de goleo

El venezolano Salomón Rondón consolidó su liderazgo con un doblete ante Tijuana en el Estadio Hidalgo. El delantero de Pachuca descontó de cabeza al 55’ y selló el empate 2-2 con un tanto al 89’, elevando su cuenta a 10 goles y manteniendo distancia sobre el resto.

Ricardo Marín, delantero de Chivas, llegó a cinco tantos al marcar el 2-0 parcial en el Clásico Nacional. Aprovechó un rebote de Rodolfo Cota tras un cabezazo de Santiago Sandoval y empujó el balón al fondo de la red cerca del final del primer tiempo, en un tanto que dejó a las Águilas contra las cuerdas antes de la remontada americanista.

Gilberto Mora, la joven promesa de Xolos, también alcanzó los cinco goles al convertir un penal que él mismo provocó al 17’ ante Pachuca. El mexicano dribló y forzó la falta dentro del área, luego cobró con seguridad para poner el 1-0 parcial de los fronterizos.

Aunque los dos mexicanos han tenido una gran temporada, Rondón sigue demostrando que a sus 37 años sigue teniendo ese olfato goleador.

Top 5 de la tabla de goleo del Apertura 2026 (tras la Jornada 9)