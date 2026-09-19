Christopher Andrade comete error en su debut y Necaxa cae ante Atlético de San Luis

Christopher Andrade cometió un error que cambió el rumbo del partido en su debut en la Liga MX y el Atlético de San Luis venció 3-1 al Necaxa en el Estadio Libertad Financiera. El portero de 25 años no pudo controlar un balón al minuto 54 y su fallo dio pie al gol que puso en ventaja al conjunto potosino.

Andrade apareció como titular por la suspensión de Luis Jiménez, quien había sido expulsado en la jornada anterior ante Puebla. La ausencia del guardameta habitual abrió la puerta para que Andrade tuviera su primera participación en la Liga MX, pero el momento decisivo llegó en el segundo tiempo.

El error que dio pie a la remontada del Atlético de San Luis

Al minuto 54, Ánderson Duarte envió un pase que buscaba a un rematador del Atlético de San Luis dentro del área. Andrade intentó quedarse con la pelota a ras de césped, pero no consiguió controlarla con las manos y el balón pasó entre sus piernas.

La jugada continuó dentro del área. La pelota quedó viva y Rafa Llorente apareció para rematar. El disparo golpeó en Andrade antes de terminar dentro de la portería para establecer el 2-1 parcial a favor del Atlético de San Luis.

El error llegó después de que Necaxa había tomado la ventaja. Al minuto 10, Julián Carranza marcó de cabeza tras un centro de tiro libre y colocó a los Rayos por delante en el marcador.

Christopher Andrade hizo su debut en primera división. Jose Hernandez/Mexsport

El Atlético de San Luis respondió al minuto 28 con el empate de Felipe Mora, también de cabeza. El encuentro llegó igualado al descanso y fue en la segunda parte cuando el fallo de Andrade modificó el marcador.

El conjunto potosino amplió su ventaja al minuto 81. Leonardo Flores remató de cabeza un centro de tiro de esquina y el balón se estrelló en el travesaño. El rebote quedó a disposición de Eduardo Águila, quien también de cabeza marcó el 3-1 definitivo.

Segunda victoria del torneo para Atlético de San Luis

El triunfo permitió al Atlético de San Luis conseguir apenas su segunda victoria del torneo. El equipo llegó a nueve puntos después de sumar también tres empates y quedó ubicado en el decimotercer lugar después de nueve jornadas.

La posición del conjunto potosino ya no se modificaría durante el cierre de la jornada. Los equipos que se encontraban por debajo ya habían completado sus partidos, con excepción de Santos, que incluso con una victoria únicamente podía llegar a siete unidades.

El resultado dejó al Atlético de San Luis con una nueva victoria antes de su siguiente compromiso. En la jornada siguiente, el equipo visitará el Estadio Olímpico Universitario para enfrentar a los Pumas. Necaxa, por su parte, recibirá al América.