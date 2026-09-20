VIDEOS: Los golazos de la Jornada 9 del Apertura 2026 y el 'oso' en Liga MX

La Jornada 9 del Apertura 2026 contó con golazos hechos de taquito, de cabeza estando a espaldas a la portería y, por supuesto, de chilena en el Clásico Nacional; Ángel Azuaje, Paulinho, Salomón Rondón y Miguel Borja fueron los protagonistas.

Entre las 26 anotaciones del fin de semana en la Liga MX, estos son los tantos que destacaron para ocupar un lugar en la pupila y memoria de los aficionados en el futbol mexicano:

Atlas Vs Pumas / Ángel Azuaje

El primer gol que generó una emoción distinta en el aficionado se presentó durante el Atlas Vs Pumas en el Estadio Jalisco, mismo que con el que los universitarios lograron ponerse por delante en el marcador.

Tras un cobro de tiro de esquina por la punta de la izquierda, Ángel Azuaje apareció dentro del área y decidió utilizar un recurso para poder rematar al arco de Camilo Vargas, rematando de taquito y abriendo un compromiso que terminaría empatado (1-1).

Toluca Vs Santos / Paulinho

Sufriendo un descalabro que se veía imposible al inicio del fin de semana, Paulinho era el encargado de incrementar la ventaja en favor de los Diablos dentro del Nemesio Diez.

Arrancando la jugada en la mitad de la cancha, Paulinho ganó la espalda de los defensores laguneros y con un servicio preciso de Alexis Vega, el delantero portugués remató de taquito con pierna izquierda para alejar su remate de Carlos Acevedo, quien nada pudo hacer para evitar el tanto.

Pachuca Vs Xolos / Salomón Rondón

En la cancha del Estadio Hidalgo, luego de que Gilberto Mora mostrara su calidad desde los 11 pasos, Pachuca se marchó al frente y evitó un nuevo descalabro en el Apertura 2026 con doblete de Salomón Rondón.

Fue en el inicio de la segunda mitad cuando el killer venezolano se mantuvo al borde del área chica y, viendo hacia su propio arco, peinó un servicio al ‘corazón del área’ para angularlo en la horquilla y dejar completamente parado a Antonio Rodríguez, quien fue la víctima y espectador en primera fila.

América Vs Chivas / Miguel Borja

Manteniendo un idilio poco antes visto para un refuerzo del América, Miguel Borja se erigió como el héroe azulcrema en el Clásico Nacional, ingresando de cambio y convirtiendo un doblete que representó un punto ‘de oro’ moral para los de Guillermo Almada.

Con apenas 5 minutos sobre el terreno de juego, Miguel Borja se instaló dentro del área y empalmó de forma precisa, preciosa y perfecta el servicio proveniente desde la banda de la derecha por parte de Brian Rodríguez, rematando de chilena y convirtiendo uno de los mejores goles en la historia del América Vs Chivas.

Christopher Andrade comete el ‘oso’ de la Jornada 9

No todo fue miel sobre hojuelas en el fin de semana dentro de la Liga MX y el portero de Necaxa -Christopher Andrade- fue quien cometió un grave error que representó el tanto de Atlético San Luis, sentenciando las posibilidades de los Rayos en suelo potosino y cayendo de nueva cuenta en el Apertura 2026.

Con este resultado, Necaxa es 15º de la tabla de posiciones tras la Jornada 9 del Apertura 2026 y, de mantener esta tendencia en sus siguientes compromisos, será de los primeros en despedirse de la posibilidad de contender por un boleto a la Liguilla en el presente semestre.

BFG