FC Juárez corta racha de 8 derrotas consecutivas y pone a Tigres como víctima

Con doblete de Óscar Estupiñán, FC Juárez derrotó 2-0 a Tigres y cortó con una racha de 8 partidos perdidos dentro de la Liga MX, metiendo a los de la Sultana del Norte en una crisis que los mantiene fuera de zona de Liguilla; Bravos sigue en el fondo de la tabla de posiciones.

Luego de 8 partidos consecutivos cayendo en el Apertura 2026 de la Liga MX, FC Juárez lucía como víctima total dentro del compromiso ante Tigres, quienes sumaban 3 empates consecutivos.

Óscar Estupiñán se consagró como el héroe de la noche para los fronterizos, convirtiendo al 66’ y 79’ y brindarle un nuevo triunfo a FC Juárez, mismos que no lograban sumar 3 puntos desde la Jornada 17 del torneo anterior.

Los primeros 3 puntos para los Bravos representan la primera oportunidad de salir del fondo de la tabla general, quedando a un punto de Santos y a 3 de Atlético San Luis, mientras que Tigres es 15º y se rezaga -al menos- seis unidades respecto a los puestos que dan acceso a la Liguilla del Apertura 2026.

En la Jornada 10, Tigres recibirá en el Volcán a Puebla que llegará de haber empatado contra Atlante en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, mientras que FC Juárez intentará sumar sus primeros puntos como visitante en el torneo cuando se mida a León en La guarida del Nou Camp.

BFG