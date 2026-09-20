Gilberto Mora y los Xolos dejan escapar la victoria ante el Pachuca

Salomón Rondón rescató al Pachuca cuando todo parecía perdido. El venezolano apareció con dos golazos para sellar el 2-2 ante los Xolos y evitar que se fueran con una victoria en la jornada 9 de la Liga MX.

Rondón terminó convertido en el héroe de los Tuzos. Cuando parecían condenados a caer en casa, el delantero sacó el carácter de un referente y firmó una de sus mejores noches. El encuentro lo definió al minuto 89’

Todo había sido dulce para los Xolos. Gil Mora que ya no sorprende cuando aparece en el área, provocó un penalti en los primeros minutos del encuentro. El futbolista de Xolos volvió a marcar y fue determinante para que su equipo continúe en puestos de liguilla.

Con apenas 17 minutos en el reloj, Gilberto Mora sacó su sello personal. Abrió el marcador y llegó a cinco goles en el torneo, cifra que lo coloca cerca de los primeros lugares de la tabla de goleadores, pese a que su posición no es la de un centro delantero.

Mora ha encontrado una manera particular de hacerse presente en el marcador: movilidad, desborde y la capacidad para aparecer en zonas donde normalmente no se espera a un jugador de sus características. Ante Pachuca volvió a demostrarlo y, de paso, dejó claro que su cuota goleadora no es una casualidad.

Xolos encontró además una segunda vía para hacer daño antes del descanso. El Pue Gómez recibió por la banda izquierda y sacó un disparo que por momentos pareció un centro, pero que terminó tomando una trayectoria venenosa hasta incrustarse en las redes para convertirse en un auténtico golazo y poner el 2-0.

Pachuca reaccionó y le puso emoción al encuentro con una pincelada de Salomón Rondón. El atacante de los Tuzos peinó un balón con la cabeza y lo mandó directo al ángulo, una definición espectacular que recortó distancias y devolvió la esperanza a los visitantes.

Los fronterizos resistieron y tuvieron la oportunidad de sentenciar con Gil Mora que estuvo cerca de firmar su doblete, aunque esta vez la defensa hidalguense apareció sobre la línea para evitar el tercero.

Cuando el partido maduraba, apareció el Rey Rondón. Al minuto 89’ con el peso de la ansiedad, el delantero aprovechó el contacto de un centro para mandar el balón al fondo de las redes.

De esta forma, Xolos dejó escapar una ventaja que parecía encaminada al triunfo, mientras Pachuca encontró en la reacción de Salomón Rondón el salvavidas para rescatar un punto y mantener su racha de cuatro juegos sin derrota.