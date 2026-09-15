América Vs Chivas en la Jornada 9 del Apertura 2026: Conoce días, horarios y canales de TV

La Jornada 9 del Apertura 2026 se llevará a cabo entre el viernes 18 y domingo 20 de septiembre, misma que tendrá el América Vs Chivas como platillo estelar del fin de semana en la Liga MX; conoce todos los detalles sobre días, horarios, sedes y canales de TV para sintonizar los encuentros.

Con Chivas como líder del Apertura 2026, el balón volverá a rodar en las canchas de la Liga MX, donde un tropiezo del Rebaño podría significarles caer hasta el cuarto peldaño en una tabla de posiciones que se mantiene sumamente pareja en la parte alta.

Por su parte, FC Juárez contará con una nueva oportunidad de romper el peor inicio en la historia de los torneos cortos luego de hilar 8 derrotas en este semestre que ya se encuentra en el meridiano de la Fase Regular.

Conoce todos los detalles sobre la Jornada 9 del Apertura 2026:

Partidos Liga MX: Viernes 18 de septiembre

La actividad de la Jornada 9 arrancará con dos partidos, mismos que se podrán sintonizar a través de TV Abierta:

19:00 / Puebla Vs Atlante - Azteca 7, ESPN y Fox One - Estadio Cuauhtémoc.

21:00 / FC Juárez Vs Tigres - Azteca 7 y Fox One - Estadio Olímpico Benito Juárez.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la CDMX.

El Estadio Cuauhtémoc será el recinto que reciba la inauguración de la Jornada 9 en el Apertura 2026. Mexsport

Partidos Liga MX: Sábado 19 de septiembre

El día con mayor actividad será el sábado 19 de septiembre, mismo que cerrará con el enfrentamiento entre América y Chivas, donde Guillermo Almada sufre una racha de 4 años sin derrotar al conjunto tapatío:

17:00 / Atlas Vs Pumas - Canal 5, TUDN y Vix - Estadio Jalisco.

17:00 / Atlético San Luis Vs Necaxa - ESPN y Vix - Estadio Libertad Financiera.

19:10 / Monterrey Vs Cruz Azul - Canal 5, TUDN y Vix - Estadio BBVA.

21:15 / América Vs Chivas - Canal 5, TUDN y Vix - Estadio Banorte.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la CDMX.

El Estadio Banorte cuenta con una capacidad oficial para 81,070 espectadores tras el Mundial 2026. Mexsport

Partidos Liga MX: Domingo 20 de septiembre

Finalmente, Pachuca, Toluca y Querétaro serán los locales que reciban el cerrojo de la fecha que marcará el inicio de la segunda mitad del Apertura 2026, comenzando a perfilar quiénes se mantendrán en la contienda por el título y qué otros serán eliminados del certamen previo a la Liguilla:

18:00 / Pachuca Vs Xolos - Fox One - Estadio Hidalgo.

18:00 / Toluca Vs Santos - por confirmar - Estadio Nemesio Diez.

20:05 / Querétaro Vs León - Fox One - Estadio Corregidora.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la CDMX.

Tras la Jornada 9, la Liga MX vivirá una pausa por la Fecha FIFA. Mexsport

BFG