Trump declara a México epicentro de la violencia de cárteles

Durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó fuertes declaraciones contra México y Cuba, al señalar que el primero es el epicentro de la violencia de los cárteles y el segundo un “estado fallido” que, aseguró, pronto verá llegar la libertad.

Trump comparó a los cárteles con el grupo terrorista ISIS, al calificarlos como “el ISIS del Hemisferio Occidental”.

No son buena gente. Como el ISIS, deberían ser eliminados, exiliados o detenidos como combatientes enemigos sin posibilidad de liberación, que es lo que estamos haciendo”, afirmó.

El mandatario anunció que su gobierno declaró a los cárteles como organizaciones terroristas, lo que permite combatirlos militarmente. Según sus cifras, Estados Unidos ha destruido el 97 % de la droga marítima, eliminado al líder del Tren de Aragua y rechazado la violencia en la frontera con México.

Antes de asumir el cargo, teníamos la frontera más peligrosa y con más problemas del mundo. Y ahora tenemos la frontera más segura de la historia de Estados Unidos”

Operación militar en Venezuela

Trump recordó la operación militar realizada en enero del año pasado en Caracas, Venezuela, donde aseguró que el ejército estadounidense penetró “profundamente en la capital” y capturó a Nicolás Maduro. Según el mandatario, tras esa acción “cientos de prisioneros políticos venezolanos han sido liberados” y se trabaja con dirigentes opositores para construir un futuro distinto para el país.

El presidente también destacó un acuerdo petrolero que, dijo, contempla 65 mil millones de barriles, y subrayó que Estados Unidos no permitirá amenazas serias en el hemisferio occidental, recurriendo a su poderío militar cuando sea necesario.

Las bandas y cárteles que operaban en Venezuela ya no existen”, concluyó.

Relación con Irán y seguridad energética

En otro punto de su discurso, Trump aseguró que Estados Unidos podría llegar a un acuerdo con Irán después de las elecciones de medio término en noviembre.

Si nos mantenemos unidos, pronto veremos un mundo libre al fin de la amenaza de 51 años del terror iraní, y los precios del petróleo caerán en picada aún más bajos de lo que estaban al inicio del conflicto”, expresó.

El mandatario afirmó que la Armada estadounidense ya protege el paso de petróleo en el estrecho de Ormuz y que su gobierno decidirá si pacta con Irán o “aniquila al régimen”, garantizando que nunca tendrá armas nucleares.