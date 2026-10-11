Liga MX: Así quedó la tabla de posiciones tras la Jornada 11 del Apertura 2026
Con 6 empates en el fin de semana, América toma el liderato del Apertura 2026 de Liga MX; en la Jornada 11, Santos fue el único que se impuso como visitante
Tras la actividad de la Jornada 11 del Apertura 2026, América toma el liderato del semestre con 21 puntos, arrebatándoselo a Toluca y poniendo un pie en la Liguilla; matemáticamente, todos los conjuntos cuentan con posibilidades de entrar a la Fiesta Grande.
En un fin de semana con 30 goles, Atlante fue el único conjunto que no logró anotar en la Jornada 11 del Apertura 2025, quedándose sin sumar y con pocas posibilidades de calificar a Liguilla.
Resultados de la Jornada 11, Apertura 2026
Tigres y Querétaro fueron los únicos en aprovechar su localía, sumando 6 empates y solamente un conjunto que logró imponerse en patio ajeno, como lo es Santos que liga 4 triunfos y mantiene el sueño de pelear por su boleto a la disputa por el título.
Los partidos que cerraron la actividad de esta Fecha fueron los que mostraron una mayor cantidad de anotaciones:
- Atlético San Luis 1-2 Santos
- Pachuca 3-3 Necaxa
Tabla de posiciones de Liga MX tras la Jornada 11, Apertura 2026
Al final de esta Jornada, América toma el liderato que le correspondía a Toluca, aprovechando el descalabro de los Diablos en la Sultana del Norte y su empate conseguido ante Rayados de Monterrey.
Matemáticamente, con 6 partidos restantes en la mayoría de los casos, todos los equipos mantienen posibilidades de clasificar a la Liguilla del presente Apertura 2026:
*1. América / 21 puntos (+11 diferencia de goles).
2. Toluca / 20 (+10).
*3. Querétaro / 20 (+7).
4. Chivas / 19 (+7).
5. León / 18 (+3).
6. Atlas / 18 (-1).
7. Cruz Azul / 17 (+1).
*8. Xolos / 15 (+1).
9. Puebla / 15 (-1).
*10. Monterrey / 14 (+2).
11. Pachuca / 13 (+4).
12. Pumas / 13 (-2).
13. Tigres / 13 (-2).
14. Santos / 13 (-4).
15. Atlético San Luis / 12 (-5).
16. Atlante / 11 (-5).
17. Necaxa / 9 (-8).
18. FC Juárez / 4 (-18).
* Equipos que se mantienen con un partido pendiente correspondiente a la Jornada 7.
BFG