En la primera parte, el autor reflexiona acerca de la metacognición. A partir de las aportaciones de John H. Flavell, Donald Schön y Edgar Morin, plantea su importancia para el aprendizaje, la adaptación y el pensamiento crítico, y advierte que su ausencia refleja una sociedad dominada por la inmediatez y poco dispuesta a conocerse a sí misma.

La investigadora María Teresa Muñoz Quezada lo expresa con contundencia: “El desarrollo de la metacognición permite a los alumnos adquirir destrezas humanas esenciales que la tecnología no es capaz de replicar”. En un mercado laboral global y cambiante, la capacidad de “aprender a aprender” se convierte en el activo más duradero.

Sin embargo, el mundo contemporáneo presenta un panorama inquietante. Zygmunt Bauman describió la sociedad actual como “líquida”, un espacio donde “todo fluye sin detenerse y sin poseer límites”. En esta fluidez, la crítica —y con ella la metacognición— encuentra un terreno inhóspito.

Como señala una investigación reciente, “la sociedad en que vivimos ha dejado de cuestionarse debido a que ya no encuentra la posibilidad de...”. La comodidad de las respuestas prefabricadas ha sustituido la incomodidad fértil de las preguntas.

La metáfora kantiana del Sapere aude —“atrévete a pensar”— nunca había sido tan urgente ni tan ignorada. Immanuel Kant entendía la Ilustración como la liberación del ser humano de su “culpable minoría de edad”. Hoy, esa minoría de edad se manifiesta en la dependencia de algoritmos que deciden qué vemos, qué compramos y, en última instancia, qué pensamos.

La sobreexposición a “estímulos breves, fragmentarios y predominantemente visuales —propios de plataformas como TikTok, Instagram Reels o YouTube Shorts— limita la capacidad de concentración sostenida, inhibe los procesos de reflexión profunda y genera un tipo de pensamiento cada vez más impulsivo”.

Los algoritmos, lejos de fomentar la diversidad cognitiva, crean cámaras de eco que refuerzan las creencias preexistentes y limitan la exposición a perspectivas divergentes. El resultado es una “pereza intelectual” que normaliza la ausencia de pensamiento crítico y la aceptación acrítica de la información.

El problema se agrava con la irrupción de la inteligencia artificial generativa. Herramientas como ChatGPT, señala una investigación reciente, plantean el riesgo de que los usuarios “se vuelvan excesivamente dependientes de soluciones automatizadas, socavando potencialmente la metacognición y el pensamiento crítico”. La “pereza metacognitiva” —la tentación de delegar el pensamiento en la máquina— se convierte así en una amenaza existencial para la autonomía intelectual.

La metacognición no es una habilidad reservada a estudiantes o profesionales de la educación. Es una disposición vital que nos permite habitar el mundo con lucidez, reconocer nuestros límites y, sobre todo, ejercer la libertad de pensar por nosotros mismos. En una sociedad que ha confundido la velocidad con la sabiduría y la opinión con el conocimiento, practicar la metacognición constituye un acto de resistencia.

La pregunta que nos plantea Flavell no es académica, sino existencial: ¿somos capaces de notar que tenemos más dificultad en aprender A que B? ¿Nos detenemos a verificar C antes de aceptarlo como un hecho? ¿Advertimos que deberíamos tomar nota de D antes de que se pierda en el olvido?

Impulsar y fomentar la metacognición, una habilidad tan valiosa como escasa hoy en día, en un mundo que ha dejado de pensar, atreverse a pensar sobre el pensamiento es, quizás, el primer paso para volver a pensar de verdad.

La metacognición nos invita a recuperar la soberanía sobre nuestra propia mente.