La atención a la Salud tiene una historia larga en México; en 1542 se fundó el Hospital de Jesús, que daba atención a todos los que lo necesitaban; en 1831 se creó el Real Tribunal del Protomedicato, para regular el ejercicio médico, la farmacia y la salud pública. El 1905 nació el Hospital General de México. En 1943 Nació el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y en 1959 nació el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ISSSTE. A partir de 1943 se crearon los Institutos Nacionales de Salud (INSalud), 13 organismos públicos descentralizados coordinados por la Secretaría de Salud (a través de la CCINSHAE), dedicados a la atención médica de alta especialidad, la investigación científica y la formación de especialistas.

Los miles de médicos, enfermeras, laboratoristas, radiólogos, investigadores y analistas que se han formado y trabajan en el Sistema de Salud tienen un objetivo: promover la salud, prevenir las enfermedades y ofrecer a los mexicanos la oportunidad de vivir sanos, y lo cumplen a pesar de las limitaciones que enfrentan.

Se tiene en la mente el aforismo del filósofo Arthur Schopenhauer: “La salud no lo es todo, pero sin ella lo demás es nada”, y por eso es importante saber lo que ha ocurrido en nuestro sistema de salud.

Nuestro sistema de salud era adecuado y eficiente, cuando en 2019 llegó un individuo ignorante, resentido social, corrupto y conflictivo, que se dedicó a destruir las instituciones de México, entre ellas la salud y, de entrada, canceló el Seguro Popular, que brindaba acceso a intervenciones médicas, consultas, hospitalización y medicamentos, así como el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que operaba mediante un esquema tripartito con aportaciones del gobierno federal, los gobiernos estatales y cuotas familiares; en su delirio de grandeza, ese señor ofreció que tendríamos un sistema de salud “como en Dinamarca”, cuando es posible que ni siquiera sepa dónde está Dinamarca.

A partir de entonces, todos los mexicanos sufrimos falta de atención, cancelaciones de consultas, de hospitalización e intervenciones quirúrgicas, y todos los esquemas inventados para sustituir lo que había antes, fracasaron.

Hoy tenemos otro intento más de corregir los errores: una etapa de transición hacia el Servicio Universal de Salud (SUS), oficializado por decreto el 17 de abril de 2026 para coordinar al IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar bajo una red compartida.

Pero todo sigue igual: falta de mantenimiento en clínicas y hospitales, desbasto de quipos médicos, radiología, laboratorio, etcétera. Las consultas de retrasan semanas y el desabasto de medicamentos es casi de 90 por ciento, por lo que los pacientes tienen que comprarlos.

El Colegio de México acaba de publicar un informe cuyo título retrata la situación sanitaria de nuestro país: Salud quebrada. Retos, reformas y resultados del sistema de salud de México. Los investigadores Octavio Gómez Dantés, Edson Serván Mori, Diego Cerecero García, Laura Flamand y Alejandro Mohar Betancourt, autores del estudio, ofrecen un diagnóstico que debería ser lectura obligada, porque muestra claramente lo que hoy vivimos en salud.

México destina apenas 2.8% de su Producto Interno Bruto (PIB) al gasto público en salud, menos de la mitad del referente internacional de 6%. Durante 2025, de cada 10 pesos del gasto público sanitario, 6.4 se destinaron a la población con seguridad social, pero pese a los cambios en la distribución del gasto por habitante, persisten diferencias en el acceso efectivo a los servicios médicos.

El informe citado confirma que la salud está enferma, que los intentos por corregir los errores del pasado parecen ensayos de individuos inocentes e ignorantes, y la promesa de un Servicio Universal de Salud parece una entelequia como la “salud de Dinamarca” que ofreció aquel que ya no está.

Así como los ciudadanos mexicanos comprometidos vamos a marchar en forma multitudinaria para evitar que el INE quede en manos criminales de Morena, debemos hacer esfuerzos para denunciar una y otra vez el deterioro de la salud que afecta la vida de millones de mexicanos. Arthur Schopenhauer tenía razón, sin salud no hay nada, y todos lo confirmamos, ya que una simple gripa cancela nuestras actividades, y no digamos una enfermedad crónica, un cáncer o cualquiera de los cientos de enfermedades que nos aquejan.

Ciertamente la medicina ha avanzado de manera notable, y hoy existen métodos de diagnóstico y de tratamiento que pueden descubrir y tratar adecuadamente los más graves problemas de salud, pero para eso necesitamos un Servicio de Salud efectivo, oportuno y al alcance de todos los mexicanos.

Mientras esto no ocurra, seguiremos denunciando que la salud está enferma.