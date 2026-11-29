Por Juan Carlos Arias Andueza*

El país atraviesa una oportunidad histórica en la que las transformaciones del comercio global, la relocalización estratégica de las cadenas de suministro y la transición ecológica abren una oportunidad irrepetible para consolidar un desarrollo sostenido e incluyente. Alinear el enorme potencial de las cifras macroeconómicas con la realidad cotidiana de millones de familias, productores y emprendedores permite cerrar brechas históricas mediante el fortalecimiento institucional, la cohesión social y el impulso equilibrado a todas las regiones. Construir esa convergencia exige mirar más allá de la coyuntura inmediata y enfocar los esfuerzos colectivos en las piezas clave que potencian el engranaje nacional.

México cuenta con el talento, la resiliencia y la capacidad para convertir sus retos cotidianos en soluciones duraderas. Cuando se observa al país con perspectiva internacional y rigor técnico, resulta claro que el camino hacia una prosperidad compartida pasa por consolidar lo fundamental: una hoja de ruta pragmática, ejecutable y profundamente humana que ponga a las personas en el centro de cada decisión pública y privada.

Todo plan nacional de desarrollo alcanza su máximo potencial cuando se apoya en cimientos institucionales y materiales sólidos. Superar la retórica mediante una cultura de la ejecución permite transformar las aspiraciones colectivas en resultados tangibles y medibles. Frente a los desafíos del presente, articular los pilares esenciales del crecimiento ofrece una ruta clara para avanzar con sensatez, certidumbre y visión de largo plazo.

El primer paso consiste en consolidar la viabilidad ambiental y energética como motor de progreso. El desarrollo económico y la justicia social se fortalecen cuando avanzan de la mano del cuidado del agua y la generación de energía limpia. La sustentabilidad hoy representa una ventaja competitiva y un pilar de seguridad nacional. México posee un potencial solar, eólico y de relocalización industrial extraordinario; potenciarlo mediante certidumbre regulatoria,infraestructura moderna y una gestión hídrica inteligente garantiza recursos suficientes para los hogares y la industria,incentivando la regeneración ambiental y el aprovechamiento responsable de largo plazo.

A la par, simplificar procesos y fortalecer el Estado de derecho multiplica la confianza, atrae capital y detona la inversión productiva. Cuando abrir una empresa, desarrollar infraestructura o acceder a la justicia ocurre con agilidad y transparencia, florece el dinamismo económico en todos los niveles. México dispone de una de las redes comerciales más robustas del planeta —14 tratados de libre comercio que abarcan a más de 50 países, encabezados por el T-MEC, el TLCUEM con la Unión Europea y el TIPAT en Asia-Pacífico—. Acompañar esa ventaja geopolítica con certeza jurídica y digitalización real convierte a la ley en un piso parejo que impulsa el talento y permite capitalizar plenamente el comercio global.

De igual forma, una sociedad participativa y un sector primario modernizado son aliados insustituibles para el bienestar nacional. Contar con acceso preferencial a los mercados más grandes del mundo brinda una plataforma ideal para transformar el campo, la pesca y la ganadería hacia modelos sostenibles de alto rendimiento. Impulsar el desarrollo tecnológico en el sector primario —agricultura de precisión, riego tecnificado, biotecnología, trazabilidad satelital y acceso a financiamiento digital— permite multiplicar la productividad, optimizar el uso del agua y exportar mayor valor agregado mexicano. A ello se suma la corresponsabilidad ciudadana: fortalecer la empatía cívica, dialogar con apertura y evaluar los avances públicos mediante resultados verificables.

México tiene en sus manos todas las herramientas para liderar una nueva etapa de prosperidad. Cuenta con los tratados comerciales, la ubicación geográfica, los recursos naturales y la creatividad de su gente. Convertir ese potencial en bienestar cotidiano depende de sostener la disciplina en la ejecución y llevar la innovación hasta el último surco. Más gestión y menos polarización; más visión compartida y contratos cumplidos con el futuro. Ésa es la ruta concreta para seguir construyendo confianza.

*Analista