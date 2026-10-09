Gol de museo y expulsión de Cortizo evitan triunfo de León ante Puebla

Con un portento de gol de Eduardo Armenta sobre los últimos minutos, Puebla empató 1-1 frente a León durante la Jornada 11 del Apertura 2026 de Liga MX; Jordi Corizo fue expulsado tras perder la cabeza y propinar un codazo a la garganta de su rival.

La Franja de Gerardo Espinoza arrancó manteniendo el protagonismo en el encuentro, sufriendo un gol anulado y ahogando la posibilidad de marcharse al frente del marcador.

Puebla 0-1 León

Aprovechando una serie de rebotes en los linderos del área, la redonda terminó en el costado derecho, donde Díber Cambindo asistió de primera intención a Ismael Díaz, quien ganó la espalda de los zagueros poblanos para dar un pase a la red y anotar el tanto que representaría los tres puntos (42’).

Puebla 1-1 León

Gerardo Espinoza modificó y La Franja volvió a contar con las mejores oportunidades, sin embargo, fue hasta el final del encuentro cuando Eduardo Armenta prendió el esférico de manera inimaginable para anotar uno de los mejores goles del semestre para igualar el duelo (87’) y sumar un punto que les devuelve la esperanza de seguir peleando.

Durante el tiempo de compensación, Jordi Cortizo perdió la cabeza y se marchó expulsado tras una agresión, dejando a La Fiera con 10 elementos durante los últimos segundos.

Con el resultado obtenido en el Estadio Cuauhtémoc, León llega a 18 puntos y -provisionalmente- escala al cuarto sitio de la tabla de posiciones, mientras que Puebla suma tres partidos sin ganar y es octavo de la general.

Xolos y América los esperan en la Jornada 12

Para el siguiente fin de semana, Puebla visitará la frontera del país, mientras que León volverá a su guarida para medirse a las Águilas de Guillermo Almada:

Xolos Vs Puebla / viernes 16 de octubre, 21:00 horas - Estadio Caliente.

León Vs América / sábado 17 de octubre, 19:00 horas - Estadio Nou Camp.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Puebla y León chocaron en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, igualando con un golazo de Armenta. Mexsport

BFG