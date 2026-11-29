Por María Elena Esparza Guevara*

El 25N es una conmemoración con enorme poder simbólico y compromiso de acción. Se estableció en memoria de las hermanas Mirabal, activistas asesinadas en 1960 por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en República Dominicana. 39 años después, la ONU lo declaró Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y marca el inicio de los 16 Días de Activismo que concluyen el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

La conexión no es casual: la violencia contra las mujeres no es un asunto privado ni un problema de pareja; es un problema político, público y de derechos. La definición de Naciones Unidas reconoce como violencia contra las mujeres cualquier acto basado en el género que produzca o pueda producir daño físico, sexual o psicológico. El último es el más prevalente y, al mismo tiempo, el más difícil de identificar por su alta normalización social.

No deja moretones ni fracturas: te puede destruir por dentro… sin ponerte un dedo encima. La víctima comienza a dudar de sí misma, modifica su comportamiento para evitar conflictos, pide permiso para tomar decisiones o termina convencida de que sus necesidades, opiniones y emociones son producto de su “exageración femenina”.

¿Cuántas veces hemos escuchado que son problemas normales de pareja? ¿Cuántas hemos recomendado a esa amiga tener paciencia, al fin que nunca le ha levantado la mano? En esa normalización cotidiana hay una de las expresiones más persistentes del patriarcado: conseguir que las mujeres duden de la legitimidad de su propio malestar.

Los datos deberían hacernos mirar con mayor atención. De acuerdo con la ENDIREH 2021, presentada por el Inegi en 2022, siete de cada 10 mujeres de 15 años y más han experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida; la psicológica ocupa el primer lugar, con 51.6%. No estamos hablando de situaciones excepcionales ni de conflictos aislados, sino de una experiencia que atraviesa la vida de millones de mexicanas.

Nuestro marco jurídico reconoce esta dimensión del problema. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia psicológica como cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica de la mujer y que puede manifestarse mediante negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, entre otras conductas. Sus consecuencias pueden incluir depresión, aislamiento, devaluación de la autoestima e incluso el suicidio.

Sin embargo, que una conducta esté reconocida en la ley no significa que sea fácil identificarla en la vida cotidiana, demostrarla o denunciarla. En mi libro Feminicidio emocional. El drama de las mujeres muertas en vida, publicado por Trilce Ediciones, explico el fenómeno de las mujeres muertas en vida: trabajan, cuidan, cumplen responsabilidades y sostienen familias; están aquí, podemos verlas, pero su identidad ha sido progresivamente erosionada por el maltrato psicológico recurrente. Este cuadro no tenía nombre; yo lo propuse en mi tesis doctoral para la UP y ahora cada que presento el libro basado en esa investigación académica se acercan decenas de mujeres, pero también hombres, a contarme que sufrían “eso” o vieron a otras mujeres padecerlo sin saber cómo se llamaba.

La violencia no inicia cuando nos levantan la mano. Su expresión más sutilmente peligrosa habita en todas esas frases descalificatorias que la víctima introyecta hasta repetírselas a sí misma frente al espejo: nadie te va a creer, estás loca, no sabes lo que dices. Podemos combatir el feminicidio emocional si empezamos por nombrarlo y el 25N es un momento ideal.

*Escritora y fundadora de Ola Violeta AC