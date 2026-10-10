¡Doloroso cierre! Xolos de Tijuana deja ir el triunfo ante Bravos de Juárez en la frontera

Los Xolos de Tijuana no pudieron mantener la ventaja y terminaron empatando 1-1 ante los Bravos de Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en partido correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sin Gilberto Mora, quien no fue convocado para este encuentro, el conjunto fronterizo dejó escapar dos puntos en su lucha por asegurar un lugar en la Liguilla.

El equipo tijuanense se adelantó en el marcador durante la primera mitad, pero la insistencia de los locales rindió frutos en los minutos finales, cuando Rodrigo Dourado apareció con un remate de cabeza para sellar la igualada.

Mourad El Ghezouani adelanta a Xolos desde el punto penal

El primer gol del encuentro llegó al minuto 31. El marroquí Mourad El Ghezouani cobró con potencia y colocación una pena máxima para vencer al guardameta Sebastián Jurado y colocar el 0-1 a favor de Tijuana.

Tras la anotación, Xolos consiguió tener mayor control del balón y administrar la ventaja, aunque Juárez encontró espacios para generar peligro y buscar el empate ante su afición.

Bravos de Juárez insiste y encuentra el empate

En la segunda mitad, los Bravos aumentaron la presión en busca de rescatar puntos. Al minuto 68, Óscar Estupiñán tuvo una oportunidad importante dentro del área, pero su disparo se fue por encima de la portería.

La insistencia del conjunto local continuó y, al minuto 81, Luca Martínez Dupuy sacó un remate en el área que fue rechazado por el guardameta José Antonio Rodríguez, quien intervino con la pierna para evitar la caída de su arco.

Sin embargo, tres minutos después llegó la recompensa para Juárez. Al minuto 84, Rodrigo Dourado conectó un remate de cabeza que terminó en el fondo de las redes para establecer el 1-1 definitivo y evitar la derrota de los Bravos.

¿Cómo quedan Xolos y Bravos en la tabla del Apertura 2026?

Con la repartición de puntos, Tijuana llegó momentáneamente a 15 unidades y se mantiene en el octavo lugar de la clasificación, en plena disputa por un boleto a la Liguilla del Apertura 2026.

Por su parte, los Bravos de Juárez alcanzaron cuatro puntos y permanecen en el último lugar de la tabla, por lo que necesitan sumar en las próximas jornadas para intentar salir del fondo de la clasificación.