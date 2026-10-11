Pumas Vs Cruz Azul EN VIVO: Jornada 11, Apertura 2026 - Liga MX
Pumas y Cruz Azul se enfrentan en la cancha del Estadio Olímpico Universitario durante la Jornada 11 del Apertura 2026; sigue EN VIVO el partido
Con un par de posesiones largas ante el agobio de los del Pedregal
El portero de La Máquina se lanza sobre su costado derecho y hace un atajadón para evitar el 1-0
Tras la caída de Juninho en el área; Ismael Rosario López indica que siga el duelo
Juninho revienta a Kevin Mier y deja escapar el primer tanto de la noche
Que frenan el inicio de este compromiso 'calientito'
Rueda el balón al sur de la capital del país entre Pumas y Cruz Azul
Tras haber entonado el Himno universitario ante su afición
Ambos conjuntos ya realizan trabajos pre-competitivos en el terreno de juego
Kevin Mier, Omar Campos, Willer Ditta, Orozco Chiquete, Jorge Rodarte, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Toro Fernández y Nicolás Ibáñez
Keylor Navas, Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Nathan Silva, Rodrigo López, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Uriel Antuna, Chino Huerta, Robert Morales y Juninho
Es el árbitro central del compromiso entre Pumas y Cruz Azul
Pumas y Cruz Azul se enfrentan en el Clásico de la Obsesión en el Estadio Olímpico Universitario