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Pumas Vs Cruz Azul EN VIVO: Jornada 11, Apertura 2026 - Liga MX

Pumas y Cruz Azul se enfrentan en la cancha del Estadio Olímpico Universitario durante la Jornada 11 del Apertura 2026; sigue EN VIVO el partido

Por: Bernardo Ferreira

Pumas y Cruz Azul se enfrentan de nueva cuenta en el Estadio Olímpico Universitario luego del título de La Máquina ante los Auriazules.
Pumas y Cruz Azul se enfrentan de nueva cuenta en el Estadio Olímpico Universitario luego del título de La Máquina ante los Auriazules.Mexsport
Escudo de Pumas UNAM.
PUMAS
00
CRUZ AZUL
Cruz Azul vs Atlas, jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX
PRIMER TIEMPO
9'Cruz Azul baja la intensidad

Con un par de posesiones largas ante el agobio de los del Pedregal

6'¡¡¡Mieeeeeeeeeeeeer!!!!

El portero de La Máquina se lanza sobre su costado derecho y hace un atajadón para evitar el 1-0

4'Exigen penal para Pumas

Tras la caída de Juninho en el área; Ismael Rosario López indica que siga el duelo

3'¡¡¡Se la pierde Pumas!!!

Juninho revienta a Kevin Mier y deja escapar el primer tanto de la noche

2'Ligeros roces

Que frenan el inicio de este compromiso 'calientito'

0'¡¡¡COMIEEEEEEEEEENZA EL PARTIDOOOOOOOO!!!

Rueda el balón al sur de la capital del país entre Pumas y Cruz Azul

-Saltan a la cancha los jugadores

Tras haber entonado el Himno universitario ante su afición

-Ya calientan los protagonistas

Ambos conjuntos ya realizan trabajos pre-competitivos en el terreno de juego

-Alineación de Cruz Azul

Kevin Mier, Omar Campos, Willer Ditta, Orozco Chiquete, Jorge Rodarte, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Toro Fernández y Nicolás Ibáñez

-Alineación de Pumas

Keylor Navas, Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Nathan Silva, Rodrigo López, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Uriel Antuna, Chino Huerta, Robert Morales y Juninho

-Ismael Rosario López

Es el árbitro central del compromiso entre Pumas y Cruz Azul

-Mala entrada a minutos del inicio

Aficionados universitarios y cementeros se mantienen lejos del recinto del sur de la capital

-¡¡¡Bieeeeenvenidos a las acciones del partido!!!

Pumas y Cruz Azul se enfrentan en el Clásico de la Obsesión en el Estadio Olímpico Universitario

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