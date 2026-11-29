La Selección Mexicana Femenil en la era de Pedro López como seleccionador registra una efectividad del 76.67 por ciento, luego de su victoria sobre Haití (4-2) durante la Concacaf W Championship. Además, suma nueve empates y ocho derrotas. Todos esos números hoy convergen con los objetivos deportivos que se cumplieron y el merecimiento de jugar los máximos escenarios.

"México está para hacer grandes cosas, fuimos el mejor equipo en el campo, al final este partido fue sumamente importante, lo logramos, México merece estar en ese Mundial", expresó la futbolista de 27 años desde Mansfield, Texas.

'La Maga' atiza la afirmación tras la cruda realidad de dos ciclos mundialistas sin clasificarse, al tiempo que admitió una lucha emocional y de objetivos con ella misma.

"Súper emocionada, agradecerle a la afición por estar presente, parecía que éramos locales, agradecemos porque es una motivación para nosotras.

Al final de cuentas los caminos no son nada fáciles, me he tropezado a lo largo de mi carrera, he fracasado millones de veces, lo importante es cómo te levantas, cómo afrontas las cosas, los sueños sí se cumplen"

Experta en golazos

Jaqueline Ovalle, en el crucial duelo contra Haití volvió a brillar con luz propia en un golazo de larga distancia. Magistral desde cualquier ángulo, al aprovecharse de las condiciones de viento en el Texas Health Mansfield Stadium. Un tanto que no sería extraño se incluya de en la categoría de mejor gol del año, como el "Camaroncín" del 3 de marzo de 2025, en el Tigres vs Chivas de las Liga MX femenil.

"Es algo colectivo, quedó un rebote, aprovechamos que el aire estaba jugando para nosotras, tiré de larga distancia sabiendo que la portera no era muy grande, me ayudó la fuerza del viento y aprovechamos la primera parte. Normalmente trato de hacer goles de larga distancia, porque sé que las porteras muchas veces se adelantan".

La jugadora del Orlando Pride también dio mérito a las rivales, sobre todo a la estrella del momento Melchie Dumornay.

"Sabíamos que Haití tiene grandes jugadoras, de gran calibre, como la 6 (Melchie Dumornay) es de las mejores del mundo, ella marca diferencia junto con la 10 (Mondesir), no bajamos los brazos, tuvimos esa seguridad de quedarnos con el balón... Nos vamos al Mundial".